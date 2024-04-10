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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

مواعيد وأسعار زيارة المتحف اليوناني الروماني في عيد الفطر

المتحف اليوناني الروماني
المتحف اليوناني الروماني

لا تحلو الأعياد، بدون تجمع أسري، أو نزهة عائلية، بجانب تناول أطباق الكحك والبسكويت على مائدة الإفطار في العيد، وإذا كنت من محبي زيارة الأماكن والمتاحف الأثرية في العيد، نستعرض في السطور التالية، مواعيد وأسعار زيارة المتحف اليوناني الروماني في عيد الفطر المبارك.

مواعيد زيارة المتحف اليوناني الروماني

يستقبل المتحف اليوناني الروماني الزيارات طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الأعياد والعطلات الرسمية، حيث أعلن المتحف اليوناني الروماني أنه ستكون مواعيد العمل الرسمية كل يوم من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 5:00 مساءً، علمًا بأن شباك بيع تذاكر الدخول سوف يغلق أبوابه كل يوم في تمام الساعة 4:30 مساءً.

وبدءًا من يوم 12 إبريل، سوف تكون مواعيد العمل الرسمية في يومي الجمعة والسبت من الساعة  9:00 صباحًا وحتى الساعة 8:00 مساءً، علمًا بأن شباك بيع تذاكر الدخول سوف يغلق أبوابه في تمام الساعة 7:00 مساءً.

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أسعار تذاكر دخول المتحف اليوناني الروماني:


للمصريين والعرب 
الزائر: 40 جنيه مصري 
الطالب: 20 جنيه مصري
للأجانب 
الزائر: 300 جنيه مصري 
الطالب: 150 جنيه مصري
يشار إلى أن المتحف اليوناني يطبق الدفع باستخدام البطاقات الإلكترونية.

عن المتحف اليوناني الروماني

يرجع تاريخ إنشاء المتحف إلى عهد الخديو عباس حلمي الثاني، الذي افتتحه في يوم 17 أكتوبر 1892 بعد قرار بلدية الإسكندرية ببناء متحف الإسكندرية الحالي ليضم الآثار اليونانية الرومانية والقائم بشارع فؤاد.

أما المبنى فكان من تصميم وتخطيط المهندسين الألماني ديتريش والهولندي ليون ستينون على طراز المباني اليونانية، ثم تم تسجيل المتحف في عام 1983 ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، لذلك يعد المتحف اليوناني الروماني من أقدم المتاحف المصرية.

ومع تحديث المتحف اليوناني الروماني، فقد تزويد المتحف بقاعة المؤتمرات والمكتبة الخاصة بالمتحف اليوناني الروماني، والتي تضم العديد من الكتب النادرة بالعالم، وقاعة للتربية المتحفية لجذب الأطفال إلى المتحف، من خلال الورش والأنشطة المختلفة التي تهتم برفع الوعي الأثري لدى الأطفال، وكذا قاعة المستنسخات الجبسية، والتي تشبه نماذج فنية بمتاحف عالمية، وقاعة للدراسة والدارسين.

ويضم المتحف اليوناني الروماني، عددًا كبيرًا من الآثار التي توثق تاريخ مدينة الإسكندرية، و10 آلاف قطعة أثرية بعد تحديثه، ومن أهم القاعات التي يمكن للزائر التجول بها، قاعة الإسكندر الأكبر، وقاعة كليوباترا ومارك أنطونيوس، وقاعة أباطرة القرن الذهبي، وقاعة الفلاسفة، وقاعة النشاط الصناعي والتجاري في العصر الروماني، وفاترينات العُملات وتماثيل الفن السكندري، والتوابيت الرخامية.

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