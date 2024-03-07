الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ملكات جمال البحر المتوسط تزور المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل المتحف اليوناني الروماني بمحافظة الإسكندرية، وفدا من ملكات جمال البحر الأبيض المتوسط، وذلك ضمن زيارة ثقافية للتعرف علي المتحف ومقتنياته المتميزة، في إطار سلسلة الزيارات الرسمية التي يشهدها منذ افتتاحه في أكتوبر الماضي.

كان في استقبالهن الدكتورة ولاء مصطفي مدير عام المتحف، حيث رحبت بهن واصطحبتهن في جولة تعريفية داخل قاعات المتحف المختلفة، وقدمت لهن شرحا وافيا عن تاريخ المتحف ومقتنياته الأثرية التي تتميز بالثراء والتنوع التاريخي لتروي قصة العصرين اليوناني الروماني في مصر منذ ما قبل الإسكندر الأكبر، وحتى العصر البيزنطي مرورا بالعصر البطلمي والروماني.  

وأعربت ملكات الجمال، عن استمتاعهن بزيارة المتحف، وحسن استقبالهن، والتعرف على كنوزه الفريدة، كما أبدين إعجابهن بالموقع الرائع للمتحف، الذي يقع وسط العديد من المعالم التاريخية والحضارية والأثرية.

وفي ختام الزيارة، حرصن على التقاط الصور التذكارية تخليدًا لهذه الزيارة وتسجيلها في سجل كبار الزوار بالمتحف.

ويحتوي المتحف اليوناني الروماني على قطع أثرية تنوعت موضوعات العرض المتحفي لها لتحكي تاريخ مصر القديمة بوجه عام والإسكندرية بوجه خاص من خلال العرض الدائم لسيناريو المتحف اليونانى الرومانى، وأقسام لخدمة الفكر المتحفى الحديث بما يجذب زوار المتحف المصريين وغير المصريين؛ لإبراز المزج الفكرى والفنى بين الحضارات المصرية القديمة واليونانية والرومانية والقبطية والبيزنطية.


وفى ذات السياق استقبلت منطقة آثار أهرامات الجيزة "نيكول باشينيان" رئيس وزراء جمهورية أرمينيا والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارته الرسمية الحالية لمصر.

حيث أبدي رئيس الوزراء الأرميني إعجابه الشديد بالهرم، واستمع إلى شرح مفصل عن طريقة بناء الهرم وعدد الأحجار به ومصدرها، كما تضمنت الجولة زيارة منطقة البانوراما وتمثال أبوالهول حيث تعرف على طريقة نحت التمثال ولوحة الحلم.

وقد حرص رئيس الوزراء الأرميني والوفد المرافق له على التقاط الصور التذكارية، تخليدا لهذه الزيارة، كما  قام بزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

المتحف اليوناني الروماني محافظة الاسكندرية ملكات جمال الإسكندر الأكبر العرض المتحفى

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