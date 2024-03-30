السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

المتحف اليوناني الروماني يعرض تمثال "هيجيا" معبودة الصحة

معبودة الصحة في الأساطير
معبودة الصحة في الأساطير اليونانية

عرضت الصفحة الرسمية للمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، تمثال المعبودة "هيجيا"΄Ὑγιεία – Hygeia معبودة الصحة في الأساطير اليونانية، ومعلومات عن التمثال الذي ضمن مقتنيات المعرض من تماثيل المحمرة، وذلك بمناسبة  اليوم العالمي للطبيب.


وأوضح المتحف اليوناني الروماني، خلال منشور له، أن اسم معبودة الصحة هيجيا، سميت عند الرومان Salus، وترتبط الكلمة الإنجليزية الحديثة Hygiene باسم المعبودة هيجيا وكلا الإثنين جاءا من الكلمة اليونانية Ὑγιής بمعنى صحي.

التمثال الذي تم عرضه من مقتنيات المتحف، من الرخام الأبيض، من العصر روماني (ق ٢ م)، وضمن مجموعة  المحمرة- سيدي بشر الإسكندرية.

الإلهة "هيجيا"

عبدت هيجيا في إبيداوروس، وهي من المعبودات الصغرى وإحدى بنات معبود الطب اسكلبيوس، ومعظم التماثيل التي تصور هيجيا تظهرها كشابة تمسك بثعبان وقد ارتبطت بالثعبان كما هو حال المعبود اسكليبيوس الذي يعد أحد مخصصات رموز المعبود، حيث كان يتم الحصول على أغلب الأمصال من خلال الثعبان وبالتالي مرتبط بالعلاج والشفاء.

قَسَم أبقراط

بدأت النسخ المبكرة من قَسَم أبقراط الذي كان يقسم به الأطباء في اليونان القديمة بمناشدة للآلهة " أقسم بأبوللون الطبيب المعالج، واسكليبيوس، وهيجيا، وباناكيا، وجميع المعبودات والجهات، واشهدهم جميعا على إنني سألتزم بهذا القسم".


تمثال المعبودة  هيجيا إلهة الصحة الجيدة، إبنة المعبود اسكلبيوس، تصور دائمًا بشكل فتاة هادئة تقف بشكل عمودي وذراعاها مثنيتان عند المرفقين وممتدتان مرتدية ملابسها وممسكة بأفعى بكلتا يديها، حيث يعتبر الثعبان من أهم مخصصاتها هو وإناء التقدمات ( الباتيرا ).

مجموعة المحمرة

 من أشهر المجموعات التي يضمها المتحف مجموعة "المحمرة" والتي جمعت مرة أخرى للعرض بالمتحف اليوناني الرومان مع إعادة افتتاحه، حيث كانت تتواجد بشكل مؤقت في متحف آثار مكتبة الإسكندرية وتم اعادتها مع التطوير، وهي المجموعة المكتشفة بمنطقة المحمرة في سيدي بشر.
 

معبودة الصحة الأساطير اليونانية المتحف اليوناني الروماني الإسكندرية اليوم العالمي للطبيب

مواد متعلقة

"شباب ورياضة" الإسكندرية تطلق مبادرة يوم الخير بمراكز الشباب

وكيل "أوقاف الإسكندرية": ممارسة العمل الدعوى غير مسموح بها إلا للمنتسبين للأوقاف

المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية يطلق الموسم الثقافى الأول

الأكثر قراءة

مليارات الدولارات فى الطريق.. مكاسب مصر من موافقة صندوق النقد على زيادة التمويل

أول ظهور لأحمد رفعت بعد غيبوبة دامت أسابيع "صور"

مشروع صينى عملاق فى العاشر من رمضان يوفر آلاف فرص العمل

مدبولى يكشف موعد وصول الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد

هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

المالية: صفقة "رأس الحكمة" والتمويلات الإضافية الداعمة تخفف القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

د. منى حلمى

أكتب بلا أمل

لواء. محسن الفحام

مرحلة جديدة من العطاء

كريم السقا

ثروات مصر المهدرة

حسين دعسة

مجلس التعاون الخليجى.. رؤية للأمن الإقليمى ودعم قضايا المنطقة

وائل لطفي

«جودر».. أفق جديد للدراما

ماجد حبته

سلام على حافة الهاوية

إبراهيم عبدالفتاح

ما من أحد يشغله الكمال

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

في ذكرى يوم الأرض.. اللجنة الفلسطينية للمقاطعة تطالب بوقف الإبادة الجماعية

حليف إسرائيل المخلص فى موقف محرج.. هل تغير ألمانيا سياستها بشأن غزة؟

اليوم 176 من العدوان.. الاحتلال يكثف هجماته فى غزة ويواصل التصعيد بالضفة