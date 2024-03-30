المتحف اليوناني الروماني يعرض تمثال "هيجيا" معبودة الصحة

عرضت الصفحة الرسمية للمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، تمثال المعبودة "هيجيا"΄Ὑγιεία – Hygeia معبودة الصحة في الأساطير اليونانية، ومعلومات عن التمثال الذي ضمن مقتنيات المعرض من تماثيل المحمرة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطبيب.



وأوضح المتحف اليوناني الروماني، خلال منشور له، أن اسم معبودة الصحة هيجيا، سميت عند الرومان Salus، وترتبط الكلمة الإنجليزية الحديثة Hygiene باسم المعبودة هيجيا وكلا الإثنين جاءا من الكلمة اليونانية Ὑγιής بمعنى صحي.

التمثال الذي تم عرضه من مقتنيات المتحف، من الرخام الأبيض، من العصر روماني (ق ٢ م)، وضمن مجموعة المحمرة- سيدي بشر الإسكندرية.

الإلهة "هيجيا"

عبدت هيجيا في إبيداوروس، وهي من المعبودات الصغرى وإحدى بنات معبود الطب اسكلبيوس، ومعظم التماثيل التي تصور هيجيا تظهرها كشابة تمسك بثعبان وقد ارتبطت بالثعبان كما هو حال المعبود اسكليبيوس الذي يعد أحد مخصصات رموز المعبود، حيث كان يتم الحصول على أغلب الأمصال من خلال الثعبان وبالتالي مرتبط بالعلاج والشفاء.

قَسَم أبقراط

بدأت النسخ المبكرة من قَسَم أبقراط الذي كان يقسم به الأطباء في اليونان القديمة بمناشدة للآلهة " أقسم بأبوللون الطبيب المعالج، واسكليبيوس، وهيجيا، وباناكيا، وجميع المعبودات والجهات، واشهدهم جميعا على إنني سألتزم بهذا القسم".



تمثال المعبودة هيجيا إلهة الصحة الجيدة، إبنة المعبود اسكلبيوس، تصور دائمًا بشكل فتاة هادئة تقف بشكل عمودي وذراعاها مثنيتان عند المرفقين وممتدتان مرتدية ملابسها وممسكة بأفعى بكلتا يديها، حيث يعتبر الثعبان من أهم مخصصاتها هو وإناء التقدمات ( الباتيرا ).

مجموعة المحمرة

من أشهر المجموعات التي يضمها المتحف مجموعة "المحمرة" والتي جمعت مرة أخرى للعرض بالمتحف اليوناني الرومان مع إعادة افتتاحه، حيث كانت تتواجد بشكل مؤقت في متحف آثار مكتبة الإسكندرية وتم اعادتها مع التطوير، وهي المجموعة المكتشفة بمنطقة المحمرة في سيدي بشر.

