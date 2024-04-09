عدد ساعات الصيام في اليوم الأخير من شهر رمضان 2024

ارتفع السؤال عن عدد ساعات الصيام في اليوم الأخير من رمضان 2024، على محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، لذلك ينشر موقع "الدستور" الإجابة على هذا السؤال بالإضافة إلى عدد ساعات الصيام اليوم

موعد اذان المغرب اليوم 30 رمضان

موعد أذان المغرب اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

موعد أذان المغرب بالقاهرة

المغرب: 6:19

موعد أذان المغرب بالإسكندرية

المغرب: 6:25

موعد أذان المغرب بأسوان

المغرب: 6:08

عدد ساعات الصيام اليوم

ووفقا لامساكية شهر رمضان، فإن آخر أيام شهر رمضان اليوم وهو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و14 دقيقة.

دعاء قبل الافطار

«اللهم إني أَسْأَلُكَ العافيةَ في الدنيا والآخرةِ، اللهم إني أَسْأَلُكَ العَفْوَ والعافيةَ في دِينِي ودُنْيَايَ، وأهلي ومالي، اللهم اسْتُرْ عَوْراتِي وآمِنْ رَوْعاتِي، اللهم احْفَظْنِي من بينِ يَدَيَّ، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعَظَمَتِكَ أن أُغْتالَ من تحتي».

«اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك. اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل».

دعاء مستجاب قبل الافطار

حث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الصائم على الدعاء قبل الإفطار، فقد رُوي عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة»، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل الإفطار «اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ»، رواه أبوداود