الثلاثاء 09 أبريل 2024
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عالم أزهري: الثلث الأخير من شهر رمضان أيام مباركة وموسوم للطاعات

الثلث الأخير من شهر
الثلث الأخير من شهر رمضان

قال الشيخ الدكتور أحمد علي همام مدير الشؤون الدينية والعلمية بالجامع الأزهر الشريف، إن أيام شهر رمضان المعظم مرت سريعا، مشيرًا إلى أن الصحابة كانوا ينتظرونه ويدعون الله عز وجل أن يبلغهم هذا الشهر 6 أشهر، وبعد رمضان يسيرون على نهجه 6 أشهر، وكأن السنة كلها رمضان.

 مواسم للطاعات

وأضاف "همام"، في لقائه عبر القناة الأولى، ان الله جعل لنا مواسم للطاعات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا له لعله أن تصيبكم نفحة منها فلا تشوقن بعده أبدا، متابعًا:"وفي هذا الحديث وغيره من الآيات والأحاديث اغتنام لمواسم الطاعات".

وأضاف:"أتصور أن مواسم الطاعات كمحطات الوقود في طريق فلو أننا نسير في طريق طول 1000 كم، فإنني سأكون حريصا على الوقود وكل ما يلزمني ولابد أن أسأل عليها في الطريق والمسافات بين المحطة والأخرى لأن هذه المحطة هي حياتي ولابد أن يتزود الإنسانُ في الحياةِ من الطاعاتِ كالسيارة التي لابد أن تتزود بالوقود".

وأكد أن مواسم الطاعات هي مواسم للبر تفتح فيها أبواب الجنات وترفع فيها الدرجات وتمحى فيها السيئات وتضاعف فيها الحسنات وتغفر فيها الزلات، والثلث الأخير من شهر رمضان هي أيام مباركة فيها ليلة القدر، 12 ساعة خير من ألف شهر.

الأزهر شهر رمضان الصحابة مدير الشؤون الدينية والعلمية

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