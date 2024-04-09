الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أهم توصيات وزارة الزراعة لمحصول بنجر السكر في شهر أبريل

بنجر السكر
بنجر السكر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها، خلال شهر أبريل.

‎وكانت التوصيات كالتالى:

‎العروة المتوسطة- المنزرعة فى سبتمبر

‎1- استمرار فطام المساحات المقرر حصادها تبعا لبيان شركة السكر تبعًا لطبيعة الأرض ودرجة الحرارة.

2- تقليع الزراعات المتبقية من العروة المتوسطة وتنظيف الجذور من الطين والعرش وتكوم استعدادا لتوريدها للمصنع. 

العروة المتأخرة "المنزرعة أكتوبر ونوفمبر":

1-يستمر فطام المساحات المقرر حصادها ويتم تقليع الزراعات التي تم إخطار الشركة بتقليعها وتجهيزها للتوريد خلال 24 ساعة من التقليع.

2- تجميع العرش الأخضر واستخدامه كعلف للمواشي ويفضل خلطها بالتبن والدريس.

3-قد يمتد موسم التصنيع حتى شهر مايو ويتم حصاد الزراعات تحت التوريد ولا يجب الحصاد بدون إخطار من الشركة لتفادي ترك البنجر تحت الشمس مما يتسبب فى جفاف الجذور وتدهور السكر.

محصول بنجر السكر فى الأراضى الصحراوية:

1- تضاف محسنات القوام كالطمي والأسمدة العضوية في خنادق أسفل مرقد البذرة لتحسين قدرتها على الاحتفاظ بالماء. 

2- فى الأراضي الصحراوية يضاف السماد النتروجينى في 4 دفعات: الأولى عند الزراعة، والثانية بعد الخف، والثالثة والرابعة بعد شهر ويحتاج الفدان إلى 120 كجم آزوت – ويزداد معدل إضافة البوتاسيوم إلى 70 كجم للفدان.

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