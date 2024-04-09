الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الإسكان: حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والظواهر العشوائية بمدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والعبور

حملات لإزالة مخالفات
حملات لإزالة مخالفات بناء

شنت أجهزة مدن 6 أكتوبر، والشيخ زايد، والعبور، على مدى الأيام الماضية، حملات مكثفة بالتعاون مع الشرطة، لإزالة مخالفات بناء ومنع الظواهر العشوائية والحفاظ على النسق الحضاري، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أن الحملات بالقطاع الجنوبى، أسفرت عن إيقاف أعمال وإزالة فورية لمخالفات بناء بالقطعة ٢٠٢٩ المجاورة السابعة، الحى الثانى، وقطعة رقم ٢٥٩ المجاورة الثانية، الحى الرابع، والقطعة رقم ٦٦٩ المجاورة الرابعة، الحى الرابع، والقطعة رقم ٢٨٤ المجاورة الأولى، الحى الرابع، والقطعة رقم ٩٢٤ المجاورة الرابعة، الحى الثالث، والقطعة رقم ١٨٢٨ المجاورة السابعة، الحى الثانى، والقطعة رقم ٩٨٠ المجاورة الخامسة، الحى الأول، والقطعة رقم ١٤١٨ المجاورة السادسة، الحى الثانى، والقطعة ١٢٥٨ المجاورة السادسة، الحى الرابع والقطعة رقم ١٠٩ المستثمر الصغير جنوب الأحياء، والقطعة رقم  ٥٧٧ المجاورة الثالثة، الحى الأول، والقطعة رقم ٧٩١ المجاورة الرابعة، الحى الرابع، والقطعة رقم ٨٢ المجاورة الأولى، الحى الرابع، والقطعة رقم ١١٥٣ المجاورة السادسة.
وأضاف " النجار" أن الحملات بالقطاع الشمالى أسفرت عن إيقاف أعمال وإزالة فورية لأعمال زيادة فى غرف السطح للقطع أرقام ١٠، ١٥ السياحية الثانية، والقطعة رقم ١٣ السياحية الأولى بالإضافة إلى القطعة رقم ١٠٦٣ منطقة ٢٠٠٠ قطعة.

حملات المتابعة والرصد

وأوضح رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، أن حملات المتابعة والرصد أسفرت عن إيقاف أعمال وإزالة فورية لمخالفة بناء بالقطعة رقم ٣ بلوك ١٠/ ١٥ المجاورة ١٣ منطقة غرب سوميد.

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وصرح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، بأنه تم تشكيل عدة حملات مكثفة نهارية ومسائية تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن بالجهاز بمعاونة الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بشوارع وأحياء المدينة، والتصدي لأي مخالفة فور رصدها، وأسفر الحملات عن تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء غرف السطح بالقطعة رقم ١٣ بلوك ١٩٠٧٢ بالحي الرابع، وغرف السطح بالقطعة رقم 9 بلوك ١٨٠٢٤ بالحي التاسع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ورفع العداد والتحفظ على الأدوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز.
كما تم مرور الحملة الليلية بمدينة العبور لرفع الإشغالات بالطرق والميادين الرئيسية، ومحيط المساجد والمراكز التجارية بالمدينة حفاظًا علي الواجهة الحضارية للمدينة.

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وفي مدينة الشيخ زايد، قال المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز المدينة، إنه تم شن حملة لإخلاء الجراج العشوائي للسيارات المتهالكة بالحي الثالث عشر، تنفيذ الإدارات المعنية ( التنمية - الأمن - القطاعات ) بالجهاز  بالتعاون مع  شرطة التعمير وشرطة المرافق، وتم التحفظ على السيارات  بمبنى الحركة في الجهاز واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.
وحذر مسئولو المدن الجديدة، من الإقدام على حالات البناء المخالف لشروط التراخيص، والتعدي على حرم الطريق، مؤكدين أنه لن يسمح بانتشار الباعة الجائلين وإعاقة حركة المرور والسير للسكان، وأنه سيتم العمل على قدم وساق على مدار ٢٤ ساعة، لإبطال جميع محاولات انتشار العشوائية، والحفاظ على المستوى الجمالي والشكل الحضاري للمدن الجديدة.

حملات لإزالة مخالفات بناء
حملات لإزالة مخالفات بناء
حملات لإزالة مخالفات بناء
حملات لإزالة مخالفات بناء
حملات لإزالة مخالفات بناء
حملات لإزالة مخالفات بناء
الاسكان مخالفات البناء 6 أكتوبر الشيخ زايد العبور

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