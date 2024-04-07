حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والإشغالات في المدن الجديدة

شنت أجهزة مدن العبور وبدر ودمياط الجديدة وبني سويف الجديدة حملات مكثفة بالتعاون مع الشرطة، لإزالة مخالفات بناء وإشغالات بعدة مناطق، للحفاظ على النسق الحضاري، ومنع العشوائيات بالمدن الجديدة.

وقال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم تشكيل حملة لتنفيذ بعض قرارات الغلق والتشميع، ومتابعة موقف المخالفات بالمدينة، وذلك تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن بالجهاز ولجنة الإزالات والغلق والسحب بالجهاز بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 15 قرارغلق وتشميع ورفع عدادات المرافق لبعض القطع والمحال المخالفة بالحى الأول، وتنفيذ قرار بالمنطقة الصناعية الأولى بالمحور الرئيسي، ورصد وإزالة مخالفة بناء بالقطعة رقم 12 بلوك 15064 بالحى السابع لعمل سقف في البدروم لتقسيمه بدون ترخيص، حيث تم تنفيذ إزالة فورية والتحفظ على المهمات والمضبوطات بمقر الجهاز، وكذا رصد وإزالة مخالفة بناء بالقطعة رقم 15 بلوك 19019.

وأشار رئيس جهاز العبور إلى أنه بالمرور بالحى الترفيهي تمت مراجعة تصاريح العمل للمعدات، والتأكد من الالتزام بالتعليمات، كما تم رصد مركبة " توك توك "متسلل بمدخل المنطقة الصناعية الأولى، وتم التحفظ عليه.

التحفظ على المعدات وإيداعها جراج الجهاز

وفي مدينة بدر، قال المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز المدينة، إنه تم شن حملة لإزالة غرف سطح مخالفة للقطعة رقم ١٠٣ بالمجاورة الثالثة بالحي الثالث، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك تحت إشراف المهندس سيد سلامة، نائب رئيس الجهاز.

وأضاف الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم إيقاف وإزالة محاولة ثانية لبناء دور مخالف بإحدى قطع الأراضي السكنية بالمجاورة الرابعة بالحي الأول بـ"مدينة دمياط الجديدة"، وذلك بالمخالفة للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعة.

وأفاد رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة بأنه تم التحفظ على المعدات وإيداعها جراج الجهاز، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن، كما تم التنبيه على الإدارات المعنية بالجهاز بتشديد وتكثيف الحملات والمرور الدورى والمكثف على مدار الساعة للتأكد من الانضباط والإزالة الفورية لأى مخالفة فى مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس أحمد عبدالجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أنه تم شن حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالمدينة، بالتعاون مع شرطة التعمير، أسفرت عن تحرير 5 محاضر إشغال طريق لمحال تجارية تقوم باستغلال الأرصفة في عرض منتجاتها بالحي السكني الأول ومركز المدينة، بجانب التحفظ على المضبوطات بمعرفة شرطة التعمير.