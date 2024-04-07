الإسكان: استنفار فرق الطوارئ لجمال المدن قبل العيد

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تشكيل مجموعات عمل " فرق طوارئ " بالمدن الجديدة، بالتنسيق مع مسئولي الوزارة، لمتابعة سير العمل وانتظام المرافق ومنع المخالفات بجميع صورها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وشدد الوزير على أن هناك تعليمات لجميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بوجود دوريات يومية، خلال الإجازة، للتعامل الفورى مع أى محاولة لمخالفة البناء، وكذا التأكد من انتظام عمل مختلف المرافق بالمدن الجديدة، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق القانون بحسم على أى مخالفة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن أجهزة مدن: القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان والشروق، والصالحية الجديدة، وغيرها من أجهزة المدن، نفذت عدة أعمال لصيانة المسطحات الخضراء والمتنزهات بجانب حملات النظافة، والصيانة للإنارة، استعدادًا لاستقبال إجازة عيد الفطر، ولتكون المتنزهات متنفسًا جاهزا للمواطنين.

وفي السياق ذاته، أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن تشكيل مجموعة عمل " فريق طوارئ " برئاسة نائب رئيس الجهاز، لمتابعة سير العمل بالمرافق طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تم وضع خطة لمتابعة سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة.

تفعيل غرفة عمليات بين الإدارات المختصة

ووجه المهندس عبدالرءوف الغيطى، بتفعيل غرفة عمليات بين الإدارات المختصة بالجهاز لانتظام سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة، والاستعداد للتدخل الفوري والسريع في حالات الطوارئ، أو المخالفات والتعديات، كما وجه الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة في تعقيم وتطهير مختلف الأحياء، واستغلال فترة الأعياد لرفع كفاءة الإنارة والنظافة ورش المبيدات الحشرية.

وشدد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، على رؤساء الأحياء بالمرور الدوري كل في نطاق عمله، للتأكد من عدم تنفيذ أى مخالفات أثناء الإجازة بأحياء المدينة، معلنًا عن وجود لجنة تدخل سريع بإشراف نائب رئيس الجهاز لكل تجمع وبرئاسة مدير الأمن لكل تجمع، وذلك لمنع أي محاولة للبناء المخالف أو أي نوع آخر من المخالفات، بجانب الخط الساخن 15100 لتلقى جميع الشكاوى والبلاغات على مدار 24 ساعة.

وتفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، عددًا من الأحياء ومشروعات مدينة القاهرة الجديدة، شملت دار مصر الأندلس، وسكن مصر غرب الجامعات، وكمبوند جنة بالتجمع الثالث.

وتابع رئيس جهاز القاهرة الجديدة، في جولته الحالة العامة للنظافة، والزراعة، والطرق، موجهًا بضرورة الاهتمام وتكثيف أعمال النظافة، وكذا المسطحات الخضراء بين العمارات، ومرمات الطرق وإعادة الشىء لأصله، بعد أى أعمال إصلاحات، وضرورة متابعة أى مخالفات تحدث، للحفاظ على النسق الجمالي والحضاري، خاصة خلال إجازة عيد الفطر.

وأعلن المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، استكمال أعمال صيانة وتهذيب الأشجار بالمسطحات الخضراء داخل الجهاز وفي الميادين العامة، وكذا استكمال الأعمال الجارية فى حديقة الكفراوي ضمن تطوير الحديقة والتجهيزات لاستقبال المواطنين في احتفالات عيد الفطر المبارك.

وأكد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، تكثيف برنامج الصيانة للمزروعات صباحًا ومساءً بهدف الحفاظ عليها، واستعدادًا لاستقبال عيد الفطر.

وقال " سعد ": واصل قطاع الزراعة والتجميل بالجهاز أعمال الصيانة بالمتنزهات المفتوحة من قص وتقليم ورى وتسميد ونقل المخلفات الزراعية، والأعمال الأخرى للمساهمة فى إضفاء اللمسة الجمالية لجميع المسطحات الخضراء، وذلك بكل من الحدائق بالمحور الأوسط، والحى الثالث شرق، والحى الأول والتاسع.

وفي مدينة الصالحية الجديدة، تم تنفيذ حملة تنظيف شاملة استعدادًا لاحتفالات عيد الفطر المبارك، لتوفير بيئة نظيفة لجميع سكان المدينة خلال الاحتفالات بعيد الفطر.

وفي هذا السياق، أكد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز المدينة، أهمية التعاون المجتمعي في الحفاظ على نظافة المدينة والمحافظة على مظهرها الحضاري، داعيًا السكان إلى المشاركة الفعّالة في هذه الحملة من خلال عدم إلقاء المخلفات في الأماكن العامة والالتزام بالتعليمات البيئية.