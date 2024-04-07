الأحد 07 أبريل 2024
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مصر

الإسكان تبحث مع شركة فرنسية إقامة 1000 منزل مزود بحلول ذكية

وزير الإسكان
وزير الإسكان

عقد الدكتور  عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، اجتماعا مع ممثلى شركة "شنايدر إليكتريك" الفرنسية، وبحضور ممثلى وزارة التجارة والصناعة، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والمركز القومي لبحوث البناء والإسكان، لبحث سبل التعاون مع الشركة فى مبادرتها المقترحة بشأن إقامة مجموعة من 1000 منزل مزود بحلول ذكية من تصميم الشركة، وذلك تماشيًا مع جهود الدولة فى وضع وتطبيق استراتيجية المدن الذكية المستدامة، والتوجه نحو التحول الرقمى، واستخدام الحلول الذكية لحل مشاكل العمران.

استعراض تفاصيل مبادرة الشركة لإقامة 1000 منزل مزود بحلول ذكية

وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم أنه تم خلال الاجتماع مع ممثلى شركة "شنايدر إليكتريك" الفرنسية، استعراض تفاصيل مبادرة الشركة لإقامة 1000 منزل مزود بحلول ذكية، وكيفية الاستفادة من تلك المبادرة، وتكاملها مع استراتيجيات المدن الذكية والمستدامة، وتطبيقها بإحدى المدن الجديدة، كنموذج يمكن التوسع في تطبيقه مستقبلًا، وتم الاتفاق على دراسة تطبيق نموذج بمدينة العلمين الجديدة، باعتبارها واحدة من مدن الجيل الرابع التى تم تصميمها لتكون مدينة ذكية مستدامة، وكذا إمكانية تطبيقها فى المبانى القائمة بالفعل.

وأضاف مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية أن وزارة الإسكان تهدف من خلال المشاركة في تلك المبادرة إلى تطبيق قواعد الاستدامة، وفى مقدمتها: ترشيد استهلاك الموارد، وتوفير الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين بالمدن الجديدة، من خلال استخدام الحلول التكنولوجية المناسبة، بجانب العمل على توطين تلك التكنولوجيات الحديثة، وإمكانية تصنيع المكونات المختلفة محليًا، ما ينعكس إيجابيًا على الصناعة المصرية.

عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الاسكان شنايدر إليكتريك الفرنسية وزارة التجارة والصناعة والهيئة الاقتصادية قناة السويس

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