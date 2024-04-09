"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول المانجو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المانجو مراعاتها، خلال شهر أبريل:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: أهم العمليات

1-التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم

2-المحافظة على انتظام الري أسفل الأشجار

3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

4-جمع كل النواشف والتكتلات والحشائش خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الافرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق

5-زيادة عدد الخراطيم بمعدل 2 خرطوم لكل شجرة

6-رفع الفروع من على الأرض بربطها

7-تقليم أشجار المانجو المحلي والأجنبي ويتم الرش بالمبيد الفطري بعد التقليم

ثانيا: التسميد

تسميد أشجار المانجو التي تروى بالتنقيط

الرية الأولى - يضاف 1ك سلفات نشادر+ 1/2ك سلفات ماغنسيوم

الرية الثانية - يضاف 3 ك سماد مركب 19– 19 – 19

الرية الثالثة - يضاف 3 ك سلفات بوتاسيوم

الرية الربعة - يضاف 1 لتر حامض امينى للفدان مرة في الشهر

الرية الخامسة - يضاف 2 لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر

الرية السادية - يضاف2 لتر حامض فوسفوريك مرة كل15 يوم

التسميد الورقي

ملحوظة- يتم الرش الورقى فى حالة ظهور اعراض نقص العناصر على الأشجار ويكرر، ويتم كما يأتي: 150 جم حديد مخلبى+ 150 جم ذنك مخلبى +150 جم منجنيز مخلبى +75 جم ماغنسيوم+ 50 جم بوركس +200 جم يوريا (لرفع كفائة الامتصاص).

ثالثا: برنامج الري

شهر أبريل كمية المياه 60 لترا/الشجرة

يتم التسميد في الثلث الأخير من الري

يتم الري يوم بعد يوم لمدة ساعة كما يأتي

30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

رابعا: برنامج المكافحة

مقاومة الأمراض الفطرية

- رش بنش بمعدل 40سم / 600لتر ماء + مادة ناشرة بمعدل 300سم /600 لتر ماء لمقاومة البياض ولفحة الثمار.