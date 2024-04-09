بالأرقام والتواريخ.. تسليم 27 عمارة بواقع 648 وحدة بالإسكان المتميز بالمنصورة الجديدة

أعلن المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة ، عن أرقام وتواريخ تسليم 27 عمارة سكينة بواقع 648 وحدة سكينة بمشروع الإسكان المتميز ذات الطابع الساحلي بالمنطقة الرابعة بالمرحلة الأولى بالمدينة، وسيتم التسليم خلال الفترة من 5 مايو 2024 حتى 27 يونيو 2024.

أرقام تسليم الوحدات السكينة بمشروع الإسكان المتميز بالمنصورة الجديدة

وقال المهندس محمد الغمراوي، إنه سيتم تسليم أرقام العمارة التي تحمل رقم 1 يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024، يليها تسليم رقم العمارة التي تحمل رقم 2 يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024، ثم تسليم العمارة رقم 3 يوم الأربعاء الموافق 8 مايو، لافتا إلى أنه تم تحديد يوم الخميس الموافق 9 مايو للمواطنين الذين تخلفوا عن الاستلام للوحدات السكينة بمشروع الإسكان المتميز ذات الطابع الساحلي بالمرحلة الأولى بالمنطقة الرابعة بالمنصورة الجديدة.

وتابع رئيس جهاز المنصورة الجديدة أنه سيتم تسليم رقم العمارة التي تحمل رقم 4 يوم الأحد الموافق 12 مايو، ثم تسليم العمارة رقم 5 يوم الإثنين الموافق 13 مايو، يليها تسليم العمارة رقم 6 يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو، ويأتي تسليم العمارة رقم 7 يوم الأربعاء الموافق 15 مايو، موضحاً أنه تم تحديد يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024 للمواطنين الذين تخلفوا عن ميعاد التسليم الوحدات بارقام تلك العمارات.

وأشار رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة ، إلي أن سيتم تسليم رقم العمارة التي تحمل رقم 8 يوم الأحد الموافق 19 مايو، وجاء موعد تسليم رقم العمارة التي تحمل رقم 9 يوم 20 مايو، يليها تسليم العمارة التي تحمل رقم 10 يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو، ثم تسليم العمارة التي تحمل رقم 11 يوم الأربعاء الموافق 22 مايو، مضيفاً بأن تم تخصيص يوم الخميس الموافق 23 مايو للمواطنين الذين تخلفوا عن ميعاد تسليم الوحدات السكينة بمشروع الإسكان المتميو ذات الطابع الساحلي بالمنصورة الجديدة.

واستكمل رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة عملية تسليم العمارات حيث سيتم تسليم العمارة رقم 12 يوم الأحد الموافق 26 مايو، يليها تسليم العمارة رقم 13 يوم الاثنين الموافق 27 مايو، ثم تسليم رقم العمارة 14 يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو، وجاء تسليم العمارة رقم 15 يوم الأربعاء الموافق 29 مايو، ثم تسليم العمارة رقم 16 يوم الخميس الموافق 30 مايو، يليها تسليم العمارة رقم 17 يوم الاحد الموافق 2 يونيو 2024، ويأتي تسليم العمارة رقم 18 يوم الإثنين الموافق 3 يونيو 2024، وسيتم تسليم العمارة رقم 19 يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو، وسيتم تسليم رقم العمارة رقم 20 يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو، فضلا عن تم تحديد يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024 للمواطنين الذين تخلفوا عن تسليم الوحدات السكينة بالمشروع.

واوصل رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، بأنه سيتم تسليم العمارة رقم 21 يوم الأحد الموافق 9 يونيو، وتسليم العمارة رقم 22 يوم الإثنين الموافق 10 يونيو وثم تسليم العمارة رقم 23 يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو، ويليها تسليم العمارة رقم 24 يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو، ثم تسليم العمارة رقم 25 يوم الخميس الموافق 13 يونيو، ويأتي تسليم العمارة رقم 26 يوم الأحد الموافق 23 يونيو وسيتم تسليم العمارة رقم 27 يوم الإثنين الموافق 24 يونيو 2024، مشيراً إلى أن تم تخصيص يومي الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 25 و 26 و27 يونيو المقبل للمواطنين الذين تخلفوا عن الاستلام الوحدات السكينة بمشروع الإسكان المتميز ذات الطابع الساحلي بالمرحلة الأولى بالمنطقة الرابعة بالمنصورة الجديدة.