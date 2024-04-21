الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الكنيسة المارونية تحتفل بحلول الخميس الثاني من زمن القيامة

كنيسة
كنيسة

تحتفل الكنيسة المارونية بحلول الخميس الثاني من زمن القيامة.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إلى ما يرمز البحر، إن لم يكن إلى عالمنا اليوم، الذي يتخبّط وسط أمواج الأعمال العاصفة واضطرابات الحياة الباطلة؟ وإلى ما يرمز الشاطئ إن لم يكن إلى خلود الراحة الأبديّة؟ كان التلاميذ يعملون بكدّ في وسط البحيرة بما أنّهم ما زالوا يتخبّطون وسط أمواج الحياة الفانية، لكنّ المخلّص كان يقف على الشاطئ، بعد قيامته من بين الأموات، لأنّه كان قد تخطّى حالة الجسد الضّعيف. من خلال هذه الوقائع الطبيعيّة، بدا أنّ الرّب يسوع المسيح كان يقول لهم بشأن سرّ قيامته: "لن أظهر لكم الآن في وسط البحر  لأنّني ما عدت معكم وسط تخبّط الأمواج".

وفي نفس السّياق، قال أيضًا لتلاميذه في ظهور آخر: "ذلك كلامي الذي قُلتُه لكم إذ كُنتُ مَعَكم". لم يقل ذلك لأنّه لم يعد معهم – إذ ها هو حاضرٌ وظاهرُ بينهم بجسده -لكنّ... جسده الممجَّد والخالد كان بعيدًا كلّ البعد عن أجسادهم الفانية: لقد قال لهم إنّه لم يعد معهم فيما هو واقف في وسطهم.  في المقطع الإنجيلي الّذي نقرأه اليوم، أراد الرّب، من خلال موقع جسده "الجغرافي" أن يفهم تلاميذه ما سبق: ففيما التّلاميذ لا يزالون يبحرون في وسط اليم ها هو الرّب قد أصبح على الشّاطئ.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بعيد الفطر

المطران وردة يترأس احتفال ذكرى السيامة الكهنوتية للأب ميخائيل إلياس

بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ السيسى وقيادات الدولة والشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر

الأنبا باسيليوس يترأس الاحتفال السنوي لجماعة إيمان ونور في الحواصلية

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تنصيب القس يسرى للبيطاش والاحتفال بعيد الشكر بالإسكندرية

لاهوت إكسبلورنيشنز الإنجيلية تحتفل بتخريج الدفعة الأولى بفرع السويد

الكنيسة تحتفل بذكرى الطوباوية بييرينا موروسيني العذراء الشهيدة

الكنيسة البيزنطية تحتفل بحلول تذكار القدّيس الشهيد كاليوبيوس

الأكثر قراءة

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

عاجل|محاكمة الصحافة فى الجنازات.. القصة الكاملة لأزمة "آل السعدنى" مع صاحبة الجلالة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

عاجل..أول رد من اتحاد الكرة على أزمة مباراة الأهلى وإنبى

قضية طالبة العريش.. 11 متهمًا ينتظرون محاكمتهم

بمشاركة صلاح.. ليفربول يعود لسكة الانتصارات من بوابة فولهام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

لواء. محسن الفحام

بين الحسم والإنسانية

إبراهيم عبدالفتاح

شجرة بعيدة اسمها الصبر

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

نيويورك تايمز: ارتفاع حدة العنف فى الضفة الغربية بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلى

دراسة عبرية: إسرائيل تمر بأسوأ فترة فى تاريخها وتحتاج استراتيجية جديدة

اتفاق ضمنى لخفض التصعيد.. هل اتفقت إسرائيل وإيران على الضربات الصاروخية؟