بسبب الهزار.. منجد يطعن طالب في الدقهلية ويتسبب بقطع أوتار يده

مزّق منجد جسد طالب بمركز ميت سلسيل محافظة الدقهلية، مما تسبب فى قطع أوتار يده وجروح سطحية بجسده مستخدما سكين بعد مشادة كلامية بينهما تطورت الى مشاجرة نتيجة خلاف سابق بينهما بسبب المزاح وجرى ضبط المتهم المتورط فى الواقعة والسلاح المستخدم وإحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت سلسيل من "أحمد.ز.أ.ع"،16 عاما، طالب بالصف الأول الثانوي الصناعي ومقيم بندر ميت سلسيل بقيام "محمد.أ.ا.م"،19 عاما، منجد، ومقيم بذات العنوان بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة "سكين"، وإحداث إصابته بجروح سطحية متفرقة بالجسم وقطع أوتار اليد اليسرى وذلك على إثر مشادة كلامية بينهما لخلافات سابق بسبب المزاح.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت سلسيل من ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بارتكابه واقعة التعدي على صدبقة بالضرب وأرشد عن الأداة المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

عامل يطعن شاب فى الدقهلية لاعتقاده معاكسة نجلة شقيقة

طعن عامل شاب بعزبة الشرطة البشمور مركز دكرنس محافظة الدقهلية، وذلك حال اعتقاد المتهم قيام المصاب بمعاكسة نجلة شقيقة وقيامه بالتعدي عليه بالضرب والطعن بآلة حادة وجرى نقل المصاب الى المستشفى فيما فر المتهم هاربا.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قدتلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد احمد عبدالرحمن، مأمور مركز شرطة دكرنس، من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول "أشرف.ع.ا"،27 عاما، عامل ومقيم عزبة ابوالنور مكز منية النصر مصابا بجرح طعني نافذ بالجانب الأيسر من الخلف "أدعاء تعدي ولا يمكن استجوابه".

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس وبسؤال والد زوجة المصاب 45عاما، عامل ومقيم عزبة الشركة البشمور دائرة المركز اتهم "أحمد.ح..م.ح"، 40 عاما، عامل ومقيم بذات العنوان بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة سكين بحوزته وإحداث إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت الى مشاجرة حال تواجد المصاب بمنزل لاعتقاد المتهم قيام المصاب بمعاكسة نجلة شقيقه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم والأداة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.