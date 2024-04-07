مسلسل المعلم الحلقة 28.. مصطفى شعبان يواجه بشر بخيانته

واجه مصطفى شعبان المعلم بشر خلال الحلقة 28 من مسلسل المعلم، بخاينته له وتورطه في دس المخدرات لوالده هو وعمه وكانوا السبب في حبسه بعدما اعترف له المعلم قلاش الشاهد الوحيد على تلك الواقعة.

مسلسل المعلم الحلقة 28

جاء ذلك خلال الحلقة 28 من مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ والذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مواجهة شعبان وبشر

وقال له شعبان: "أنا العيل اللي فقدتوا أمله، مصعبتش عليك مرة وأنا داير بلف، مقصرتش في الخيانة والغدر لابن شريكك، مصعبش عليك أبويا اللي أتحبس ظلم وسمعته بقيت في الأرض".

وأضاف: "شداد خلص من أبويا بسكينة غدرك، الكلام حلو بس أنت نجيته؟ ولا ضيعته وضيعتني وكسرتني وكررت حالي، أنا كنت فاكرك بتحن عليا بحكم عشرتك مع أبويا طلعت بتحن عليا بسبب غلطتك السودة مع أبويا".

وتابع: "بس أنا مش هسكت أنا جوايا نار نفسي تنتقم، بس هنتقم من مين؟ منك أنت يا بشر ومن عمي اللي هو أبو زمزم الله يرحمها، أنت حطتني في موقف وحش مكنتش أتمنى أكون فيه".

ثم تخرج ابنه المعلم بشر دهب ليقول لها شعبان: "فين دبلة زمزم يا دهب عشان كدة تعتبر خلصت" وتنتهي الحلقة 28 من مسلسل المعلم.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

وينتمي المسلسل لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.