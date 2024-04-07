الأحد 07 أبريل 2024
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" ملخص الحلقة 27

جريدة الدستور

ينتظر متابعو مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" الحلقة 28 اليوم، بعد عرض الحلقة 27 والتي انتهت عند خطف حسن نجل مصطفى شعبان، والتي تعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 27

مسلسل المعلم تفاصيل أحداث الحلقة 27

وشهدت الحلقة 27 من مسلسل النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ المعلم أحداثًا مختلفة، إذ يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

سيطر مصطفى شعبان الذي يجسد دور المعلم خلال الحلقة 27 من مسلسل المعلم، على سوق ميناء الأتكة للسمك، أمام المعلمين شداد والجنتل الذي يجسده دوره الفنان أحمد بدير، وهم كبار سوق السمك خلال الحلقات السابقة.

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واستدعى شعبان المعلم غريب، كبير تجار سوق السمك في محافظة السويس، ومعه جماعة المعلمين والتجار، وقال لهم: "كل وصلات الأمانة اللي أنتوا مضيتوا عليها معايا، مش عايز أي سمك تخرج من البحر إلا بإذني".

خطف ابن مصطفى شعبان في الحقلة 27 من مسلسل المعلم

وأضاف: "من بكرة المراكب بتاعتي هتكون عندك في البحر، وكلها تتملي بالسمك، ومفيش سمكاية واحدة تروح لأي تاجر إلا بإذني وأمري، أنا اللي هحتكر السوق الفترة الجاية، وزي ما كان شداد والجنتل ممشينها أنا همشيها زيهم".

واستدعى دونجل وقال له: "من بكرة ترجع تشرف على كل المراكب في البحر، لو سمكاية طلعت لحد غيري هعزم السمك على جتتك، لازم شداد وفوز ميعرفوش يوردوا ويجيلهم غرامة ونحجز على محلاتهم زي ما عملوا مع بشر وظهر مشروع بركة غليون الذي انشائه الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل زيادة الثروة السمكية في مصر خلال الحلقة.

وأعطى الجنتل الذي يجسد دوره الفنان أحمد بدير الأموال التي طلبها مصطفى شعبان ومحلات والده، من أجل إعطائه المخدارت، وقال له: "أنت ناوي تحتكر السمك ولا إيه"، ليرد عليه شعبان: "هو فيه حد يقدر يعمل كدة دلوقتي، هفرجك على حاجة عظيمة يا مصر".

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 مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 28

من المقرر أن تعرض الحلقة 28 من مسلسل الفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ المعلم في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

 

مسلسل المعلم مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة والعشرون

وينتمي المسلسل لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

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قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.
وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

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أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

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