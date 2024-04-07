الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول البصل

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر أبريل:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أ-إنتاج البصل الفتيل بالوجه القبلي:



1-الاستمرار في حصاد الحقول التي وصل والتي وصل نسبة النضج والرقاد فيها 50%

2-القيام بعملية التسميط لمدة 15 -21 يوم

3-إجراء تقطيع العروش وتهذيب الجذور

4- الفرز والتدريج والتعبئة



ب) إنتاج البصل الفتيل بالوجه البحري:

1-الاستمرار في نقاوة الحشائش

2-اجراء الرش الدورى الوقائى بالمبيدات الموصى بها والتركيز على مبيدات مقاومة البياض الزغبى واللطعة الأرجوانية وكذلك حشرة التربس

3-وقف عمليات الرى قبل الحصاد بثلاثة أسابيع



ج) إنتاج البصيلات بالوجه القبلى:

1-الاستمرار فى نقاوة الحشائش

2-إجراء الرش الدورى والوقائى ضد حشرة التربس والبياض الزغبى واللطعة الأرجوانية

3-انتظام عملية الري



د) إنتاج بذور البصل (البصل الروس)

1-إجراء الرش الوفائى ضد البياض الزغبي واللطعة الأرجوانية

2-منع الرش بالمبيدات الحشرية حتى لا يؤثر على الحشرات الملقحة

3-اجراء عملية الرى بانتظام ويراعى عدم حدوث تعطيش

4-وضع عدد 5 خلايا نحل لكل فدان حتى تساعد في عملية التلقيح.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أصدرت نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الشعير مراعاتها، خلال شهري أبريل-مايو:



وتمثلت التوصيات في الآتي:



يجب إيقاف الري خلال شهر أبريل وذلك لدخول المحصول في مرحلة النضج ولكن قد يحتاج الشعير لرية خلال شهر أبريل حسب الظروف الجوية وحالة النمو.



النضج والحصاد والدراس:



عند ظهور علامات النضج وهي اصفرار الأوراق وجفافها واصفرار عنق السنبلة وبدء تصلب الحبوب وسهولة فرك السنابل هنا يجب الحصاد مباشرة فتاخير الحصاد يسبب تقصف السنابل كما يجب عدم ترك المحصول بالأرض فترة طويلة عقب الحصاد حتى لا تنفرط الحبوب أو تتقصف السنابل وتوجد طريقتان للحصاد والدراس.