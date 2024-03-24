الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى القطن خلال مارس

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القطن مراعاتها، خلال شهر مارس:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

إعداد الأرض للزراعة

التخطيط من الشرق إلى الغرب أو من بحري إلى قبلي وتتم الزراعة على الريشة القبلية أو الشرقية.

التخطيط بمعدل 11 خطًا في القصبتين وفى الأراضي الملحية والرملية والضعيفة من 12-13 خطًا وفى الأراضي عالية الخصوبة يكون 10 خطوط في القصبتين.

تقسم الأرض عموديًا على اتجاه التخطيط إلى فرد وبتون حسب نوع الأرض ودرجة استوائها.

تتم معاملة البذرة بالمطهرات الفطرية قبل الزراعة.

تتم الزراعة في جور على مسافات 25-30 سم مع وضع 7-10 بذور بالجورة.

وتتم الزراعة في الثلث العلوي من الخط وفى الأراضي التي بها نسبة ملوحة تكون الجور فى الثلث السفلى من الخط.

في حالة تأخير الإنبات يتم إعطاء رية خفيفة (رية غسيل) بعد 10-12 يومًا من الزراعة.

وكانت أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر مارس:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أ- إنتاج البصل الفتيل بالوجه القبلي:

1- حصاد الحقول التي وصلت نسبة النضج والرقاد فيها 50%

2-القيام بعملية التسميط لمدة 15 -21 يومًا

3-إجراء تقطيع العروش وتهذيب الجذور بعد الجفاف

4- الفرز والتدريج والتعبئة

ب- إنتاج البصل الفتيل بالوجه البحري:

1-الاستمرار في نقاوة الحشائش.

2-إجراء الرش الدوري الوقائي بالمبيدات الموصي بها والتركيز على مبيدات مقاومة البياض الزغبي واللطعة الأرجوانية وكذلك حشرة التربس

3- استمرار عمليات الري بانتظام

ج- إنتاج البصيلات بالوجه القبلي:

1-الاستمرار في نقاوة الحشائش

2- إجراء الرش الوقائي والدوري ضد حشرة التربس والبياض الزغبي واللطعة الأرجوانية.