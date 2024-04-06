حسين حمودة لـ"الشاهد": نجيب محفوط أول من سلط الضوء على الشخصيات المتعارض عليها تاريخيًا

قال الدكتور حسين حمودة، أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب بجامعة القاهرة، إن هناك الكثير من التجارب التي سلط المؤلفون الضوء عليها، حيث يتلقون تجارب يدور حولها الكثير من الإشكاليات.

وأضاف "حمودة" خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن تجربة "إخيتاتون" لنجيب محفوظ، تجربة الحاكم بأمر الله، بالإضافة إلى تجربة "حسن الصباح" بمسلسل الحشاشين، فكلها تجارب دار حولها الكثير من الإشكاليات.

وأشار إلى أن كل شخصية من هذه الشخصيات يُنظر لها من قبل المؤرخين برؤى وزوايا مختلفة ومتعارضة جدًا، والسبب في التقاط هذه المعاني في الروايات المتعارضة حول شخصية ما كان نجيب محفوظ، في كتابه "العايش في الحقيقة"، حيث قابل أكثر من 20 شخصية لمعرفة جوانب والتفاصيل التي يدور حولها العمل الروائي.

ونوه بأن نفس الأحداث والوقائع يُنظر لها من كل الجوانب ومنظورات متعددة ومختلفة، فتجربة مقاربة التاريخ تجربة غنية جدًا، حيث يلجأ للتاريخ من أجل رصد كل تفاصيل حياتها من خلال محاورة أكثر من شخص.

وتابع أن الشخصيات المعارضة في التاريخ من الأمور التي لم يتطرق لها الكثيرون، بسبب اختلاف الآراء عليها، وهذا أمر أجده خاطئا، فالتاريخ يجب أن يسلط الضوء على كل الجوانب والشخصيات سواء كانت سلبية أو إيجابية، لزيادة الوعي.

تفاصيل برنامج الإخوان – الحشاشين

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.