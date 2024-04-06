دياب: كلمة أمى كانت بمليون راجل.. وتعبت معانا كتير

قال الفنان محمد دياب، إن أهم لحظة إيجابية في حياته الشخصية هو الزواج، مشيرًا إلى أن زوجته ساهمت في تحويل الكثير من نواحي حياته للأفضل، من خلال زيادة الإيجابيات وتقليل السلبيات.

وأضاف "دياب"، خلال استضافته في برنامج "ع المسرح" مع الإعلامية منى عبدالوهاب، المذاع عبر فضائية "الحياة"، ومن الناحية المهنية، كانت "وش الخير" عليه بسبب شهرته في مجال التمثيل وحب الناس له.

ونوه، بأن وفاة والدته، كانت من أصعب الأوقات عليه، قائلًا: "حسيت إنى متعرى بزيادة ومبقاش ليا حاجة فى الدنيا، وكنت سعيد أنى شغال عشان أسعدها وكنت خايف أنها تمشى وهى مش مطمنة".

وكشف دياب، عن أن والدته كانت مريضة لفترة طويلة من حياتها، حيث ساهمت في تربيته هو وإخوته، مؤكدًا أنها كانت صاحبة شخصية قوية: "كلمتها أتقل من مليون راجل".

وأشار دياب، إلى أنه من الشخصيات الطيبة والتي لا تسعى للترند والشهرة، مضيفًا أنه لا يدعي الموهبة، كما أنه من الشخصيات الصابرة والحمولة لأكبر درجة.