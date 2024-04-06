السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

دياب: كلمة أمى كانت بمليون راجل.. وتعبت معانا كتير

دياب
دياب

قال الفنان محمد دياب، إن أهم لحظة إيجابية في حياته الشخصية هو الزواج، مشيرًا إلى أن زوجته ساهمت في تحويل الكثير من نواحي حياته للأفضل، من خلال زيادة الإيجابيات وتقليل السلبيات.

وأضاف "دياب"، خلال استضافته في برنامج "ع المسرح" مع الإعلامية منى عبدالوهاب، المذاع عبر فضائية "الحياة"، ومن الناحية المهنية، كانت "وش الخير" عليه بسبب شهرته في مجال التمثيل وحب الناس له.

ونوه، بأن وفاة والدته، كانت من أصعب الأوقات عليه، قائلًا: "حسيت إنى متعرى بزيادة ومبقاش ليا حاجة فى الدنيا، وكنت سعيد أنى شغال عشان أسعدها وكنت خايف أنها تمشى وهى مش مطمنة".

وكشف دياب، عن أن والدته كانت مريضة لفترة طويلة من حياتها، حيث ساهمت في تربيته هو وإخوته، مؤكدًا أنها كانت صاحبة شخصية قوية: "كلمتها أتقل من مليون راجل".

وأشار دياب، إلى أنه من الشخصيات الطيبة والتي لا تسعى للترند والشهرة، مضيفًا أنه لا يدعي الموهبة، كما أنه من الشخصيات الصابرة والحمولة لأكبر درجة.

دياب ع المسرح الحياة مجال التمثيل الشخصيات الطيبة محمد دياب

مواد متعلقة

طوائف المجتمع فى حفل إفطار الأسرة المصرية 2024 (فيديو)

السيسى: قصتنا خلال العشر سنوات الماضية ستُكتب بحروف المجد والفخر

نجمة مسلسل مليحة لـ الرئيس السيسى: نشعر بأن الفلسطينى فرد من أفراد الأسرة المصرية

عاجل.. الرئيس السيسى للمصريين: «أنا معاكم وقلبى حديد»

شوقى علام يوضح كيفية المداومة على الطاعة بعد رمضان

أحمد نعينع: الكرامات موجودة والسلوكيات الخاطئة فى الموالد لا تُحسب على الصوفية

أحمد نعينع: الشيخ الشعراوى من كبار المتصوفين فى مصر والعالم

أحمد نعينع: ملك المغرب سمعنى بالراديو وطلبنى أن أقرأ بالدروس الحسنية بالرباط

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

عاجل.. خان يونس تقاوم بشراسة.. مقتل 14 من جنود الاحتلال وإصابة آخرين

إفطار الأسرة المصرية.. مائدة جامعة لكل أطياف المجتمع

أسطورة ضريح "حبس الوحش" فى الفيوم.. مئات السيدات يتدحرجن أمامه لتحقيق مرادهن

مسلسل الحشاشين الحلقة 27.. حلم غامض يفزع "الصباح" وهذه هى وصيته الأولى لخليفته

كردون أمني وفريق بحث جنائي لكشف حادث مقتل شخص وإصابة 3 في دشنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

صور

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

محطة تل أبيب

المزيد

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب