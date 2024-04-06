دياب يكشف لـ"ع المسرح" اسمه الحقيقي.. ويؤكد: "مكملتش تعليمي"

كشف الفنان محمد دياب، عن سبب تسميته بهذا الاسم، حيث أن اسمه الحقيقى محمد مبروك أبو الحديد على، قائلا: "أنا أخ غير شقيق لإخوة عائلتهم ملقبة بدياب، ووالدى انفصل عن أمى وانا عندى سنة، ومتربى معاهم ومعروفين بآل دياب وأنا بقيت دياب نسبة ليهم، وأخذت اللقب منهم".

وأضاف "دياب"، خلال استضافته في برنامج “ع المسرح” مع الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن والده توفى فى 2004 قبل والدته بـ 4 سنوات، كنت بحب والدى وكان أقرب صاحب ليا وكنت بحكى معاه وبفضفضله على كل حاجة، وكان حكيما ومثقفا وواعيا، وكان طبيبا بشريا، وانا مكملتش تعليمى".

ونوه أن أهم شىء أصر عليه والدى وانا مكنتش عاوزها وعملتها إرضاء ليه أن أحصل على شهادة الثانوية العامة ومدخلش معهد موسيقى، وعلشان عملتها غصب عنى مكملتش الثانوية العامة.