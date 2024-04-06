الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

دياب لـ"ع المسرح": شرف ليا أني انتقد في الصحافة الإسرائيلية.. ونصر محروس "الأب الروحي ليا"

دياب
دياب

كشف الفنان محمد دياب، إن ما يقدمه في الفن هو صناعة المنتج نصر محروس، وأن خلافي معه تم حله بالود، قائلًا:" رجلي مخطتش محكمة"، مشيرًا أن العلاقة بينه وبين نصر محروس لا يستطيع أحد خدشها.

وأضاف "دياب"، خلال استضافته في برنامج “ع المسرح” مع الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن عملي مع نصر محروس أنتهي، مؤكدًا أنه يكن له كل الإحترام.

وأشار إلى أنه كان في إتفاق بينه وبين المنتج نصر محروس، بأن لا نتناول مثل هذه الموضوعات في الميديا، ورديت عليكي في عدد من الأسئلة وأنا أعتبره "الأب الروحي.

ونوّه، أنه شرف كبير لي أن انتقد في الصحافة الإسرائيلية، قائلًا:" إي حاجة تعكنن عليهم شرف ليا" مؤكدًا أن هذا يعتبر نجاح للعمل بأنه ساهم في كشف حقيقتهم المزيفة.

دياب ع المسرح الصحافة الإسرائيلية نصر محروس الحياة الصحافة

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