دياب عن أغاني المهرجانات: "مش مع الكلام اللي بيحرض على العنف"

قال الفنان محمد دياب، إن انتقادي للراب والمهرجانات كان للكلام، وليس الموسيقى، كما إنني مع قرار النقابة مع عدم الغناء بفلاشة من أجل إعطاء الفرصة للموسيقيين.

وأضاف "دياب"، خلال استضافته في برنامج “ع المسرح” مع الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع عبر فضائية “الحياة”، إنني أنتقد كلمات المهرجانات التي تحرض على العنف.

وأشار إلى أن أغانيه لا تحرض على العنف ولا تثير الغرائز، ففي النهاية الأغاني يسمعها الصغير والكبير وبالتالي فلدينا رسالة بأن لا نعلم النشئ الصغير العنف والتحريض بكلمات الأغاني.

وتابع أن الفن يعكس الواقع، وأنا مع أي انتقاد للإغاني الخاصة بي، مشيرًا إلى أن أشهر الأغاني لي هي "العو" و"غمازات"، ولم يحملوا أي كلام خارج.