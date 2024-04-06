السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

دياب عن أغاني المهرجانات: "مش مع الكلام اللي بيحرض على العنف"

دياب
دياب

قال الفنان محمد دياب، إن انتقادي للراب والمهرجانات كان للكلام، وليس الموسيقى، كما إنني مع قرار النقابة مع عدم الغناء بفلاشة من أجل إعطاء الفرصة للموسيقيين.

وأضاف "دياب"، خلال استضافته في برنامج “ع المسرح” مع الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع عبر فضائية “الحياة”، إنني أنتقد كلمات المهرجانات التي تحرض على العنف.

وأشار إلى أن أغانيه لا تحرض على العنف ولا تثير الغرائز، ففي النهاية الأغاني يسمعها الصغير والكبير وبالتالي فلدينا رسالة بأن لا نعلم النشئ الصغير العنف والتحريض بكلمات الأغاني.

وتابع أن الفن يعكس الواقع، وأنا مع أي انتقاد للإغاني الخاصة بي، مشيرًا إلى أن أشهر الأغاني لي هي "العو" و"غمازات"، ولم يحملوا أي كلام خارج.

الفنان محمد دياب محمد دياب دياب ع المسرح الحياة المهرجانات

مواد متعلقة

طوائف المجتمع فى حفل إفطار الأسرة المصرية 2024 (فيديو)

السيسى: قصتنا خلال العشر سنوات الماضية ستُكتب بحروف المجد والفخر

نجمة مسلسل مليحة لـ الرئيس السيسى: نشعر بأن الفلسطينى فرد من أفراد الأسرة المصرية

عاجل.. الرئيس السيسى للمصريين: «أنا معاكم وقلبى حديد»

شوقى علام يوضح كيفية المداومة على الطاعة بعد رمضان

أحمد نعينع: الكرامات موجودة والسلوكيات الخاطئة فى الموالد لا تُحسب على الصوفية

أحمد نعينع: الشيخ الشعراوى من كبار المتصوفين فى مصر والعالم

أحمد نعينع: ملك المغرب سمعنى بالراديو وطلبنى أن أقرأ بالدروس الحسنية بالرباط

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

الأمن يفرض سيطرته على قرية العليقات عقب مقتل شخص وإصابة 3 أخرين

مسلسل حق عرب الحلقة 27.. سلوى عثمان تطلب من السويركي عودتها للمنزل بعد إهانتها من علي

مسلسل حق عرب الحلقة 27.. القبض على السويركي بتهمة اختفاء سعيد الجن

نزيف الأسفلت.. مصرع شخصين وإصابة 48 في حوادث متفرقة بالمحافظات

مسلسل المعلم الحلقة 27.. مصطفى شعبان يسيطر على سوق السمك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

صور

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

محطة تل أبيب

المزيد

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب