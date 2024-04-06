السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سودانيون ويمنيون يشاركون في الإفطار الجماعي بفيصل (صور)

افطار فيصل
افطار فيصل

شارك مجموعة من اليمنيين والسودانيين في حفل الإفطار الجماعي، الذي ينظم في شارع فيصل بالجيزة، وذلك تحت شعار “مصر أم الدنيا”. 

مايكل ومينا أول المتطوعين في الإفطار الجماعي بفيصل (صور)

الأطفال الأول حضورًا في حفل الإفطار الجماعي بحي فيصل


جهز مطبخ إفطار فيصل، الطعام للأهالي الوافدين اليوم، للمشاركة في حفل الإفطار الجماعي الذي ينظمه أهالي حي فيصل التابع لمحافظة الجيزة، والذي يجهز أكثر من 10 آلاف وجبة إفطار.

 

وجهزت منطقة حي فيصل إفطارًا جماهيريًا في أحد شوارعها، ليضم كافة سكان المنطقة كنوع من أنواع التكاتف والتعاون بين أبناء الحي، إذ يبدأ من كلية التربية بشارع فيصل ويصل إلى شارع العشرين.


ويعد ذلك الإفطار الجماعي الثالث الذي يجهزه أهالي فيصل، ويأتي في إطار تدعيم سبل التعاون والإخاء بين أهالي الحي، وجمعهم على طاولة إفطار واحدة.


وبدأت منطقة فيصل في وضع الكراسي والطاولات في أحد الشوارع في الحي، ليتم تقديم وجبات الإفطار عليها للأهالي الوافدين للمشاركة في هذا الحدث.

افطار فيصل
افطار فيصل
افطار فيصل
افطار فيصل
افطار فيصل
افطار فيصل
افطار فيصل
افطار فيصل
افطار فيصل
افطار فيصل
يمنيين سودانيين شارع فيصل الجيزة محافظة الجيزة فيصل العشرين

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الأطفال الأول حضورًا في حفل الإفطار الجماعي بحي فيصل

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