الأطفال الأول حضورًا في حفل الإفطار الجماعي بحي فيصل

حرص عدد كبير من الأطفال على الحضور للمشاركة في الإفطار الجماعي لأهالي شارع فيصل، الذي ينظم للمرة الثالثة على التوالي.



يجهز مطبخ إفطار فيصل، الطعام للأهالي الوافدين اليوم، للمشاركة في حفل الإفطار الجماعي الذي ينظمه أهالي حي فيصل التابع لمحافظة الجيزة، والذي يجهز أكثر من 10 آلاف وجبة إفطار.

رفع أهالي حي فيصل التابع لمحافظة الجيزة أعلام فلسطين والنادي الأهلي في حفل الإفطار الجماعي، الذي ينظم في محطة كلية التربية الرياضية وصولا إلى شارع العشرين.

وجهزت منطقة حي فيصل إفطارًا جماهيريًا في أحد شوارعها، ليضم كافة سكان المنطقة كنوع من أنواع التكاتف والتعاون بين أبناء الحي، إذ تبدأ مائدة الرحمن من كلية التربية بشارع فيصل وتصل إلى شارع العشرين.



ويعد ذلك الإفطار الجماعي الثالث الذي يجهزه أهالي فيصل، ويأتي في إطار تدعيم سبل التعاون والإخاء بين أهالي الحي، وجمعهم على طاولة إفطار واحدة.



وبدأت منطقة فيصل في وضع الكراسي والطاولات في أحد الشوارع، في الحي ليتم تقديم وجبات الإفطار عليها للأهالي الوافدين للمشاركة في هذا الحدث.

الاطفال فى حفل افطار فيصل

الاطفال فى حفل افطار فيصل

الاطفال فى حفل افطار فيصل

الاطفال فى حفل افطار فيصل

الاطفال فى حفل افطار فيصل