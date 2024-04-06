أعلام فلسطين ترفرف فى إفطار شارع فيصل الجماعى (صور)

رفع أهالي حي فيصل التابع لمحافظة الجيزة، أعلام فلسطين ونادي الأهلي في حفل الإفطار الجماعي الذي ينظم في محطة كلية التربية الرياضية وصولًا إلى شارع العشرين.



يجهز مطبخ إفطار فيصل، الطعام للأهالي الوافدين اليوم، للمشاركة في حفل الإفطار الجماعي الذي ينظمه أهالي الحي التابع لمحافظة الجيزة، والذي يجهز أكثر من 10 آلاف وجبة إفطار.

وجهزت منطقة حي فيصل إفطارًا جماهيريًا في أحد شوارعها، ليضم كافة سكان المنطقة كنوع من أنواع التكاتف والتعاون بين أبناء الحي، إذ يبدأ من كلية التربية بشارع فيصل ويصل إلى شارع العشرين.



ويعد ذلك الإفطار الجماعي الثالث الذي يجهزه أهالي فيصل، ويأتي في إطار تدعيم سبل التعاون والإخاء بين أهالي الحي، وجمعهم على طاولة إفطار واحدة.



وبدأت منطقة فيصل في وضع الكراسي والطاولات في أحد الشوارع في الحي، ليتم تقديم وجبات الإفطار عليها للأهالي الوافدين للمشاركة في هذا الحدث.