مايكل ومينا أول المتطوعين في الإفطار الجماعي بفيصل (صور)

تطوع مايكل، شاب عشريني ومينا في الأربعين من عمره، للمشاركة في تجهيز وجبات الإفطار في حفل الإفطار الجماعي في شارع فيصل والذي ينظم للمرة الثالثة على التوالي.

قال مايكل شاب عشريني لـ الدستور، إنه يشارك للعام الثالث في الافطار الجماعي الذي ينظم في حي فيصل مع أهل منطقته بشارع سوق علي، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي فرق بين مسلم ومسيحي في مصر، معلقا: “هنا كلنا واحد”.



يجهز مطبخ إفطار فيصل، الطعام للأهالي الوافدين اليوم، للمشاركة في حفل الإفطار الجماعي الذي ينظمه أهالي حي فيصل التابع لمحافظة الجيزة، والذي يجهز أكثر من 10 آلاف وجبة إفطار.

وجهزت منطقة حي فيصل إفطارًا جماهيريًا في أحد شوارعها، ليضم كافة سكان المنطقة كنوع من أنواع التكاتف والتعاون بين أبناء الحي، إذ تبدأ مائدة الرحمن من كلية التربية بشارع فيصل وتصل إلى شارع العشرين.



ويعد ذلك الإفطار الجماعي الثالث الذي يجهزه أهالي فيصل، ويأتي في إطار تدعيم سبل التعاون والإخاء بين أهالي الحي، وجمعهم على طاولة إفطار واحدة.



وبدأت منطقة فيصل في وضع الكراسي والطاولات في أحد الشوارع، في الحي، ليتم تقديم وجبات الإفطار عليها للأهالي الوافدين للمشاركة في هذا الحدث.

جانب من افطار فيصل

جانب من افطار فيصل

جانب من افطار فيصل