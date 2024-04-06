خلال لقائها سفيرة أمريكا.. مايا مرسى تستعرض جهود مصر فى تمكين المرأة

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة في مكتبها، السفيرة هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، بهدف التعرف على جهود مصر في مجال تمكين المرأة، وبحث سبل التعاون بين الجانبين في هذا الصدد.

ورحبت الدكتورة مايا مرسي بالسفيرة هيرو مصطفى، في أول زيارة لها للمجلس بعد توليها المنصب، مشيدة بالشراكة الفعالة بين البلدين في تمكين المرأة عبر جميع القطاعات، متطلعة الى مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

تمكين المرأة في مصر

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن النجاح الهائل الذي تحقق في ملف تمكين المرأة في مصر خلال السنوات الماضية يرجع إلى الدعم والمساندة القوية والمباشرة من الإرادة السياسية لهذا الملف.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي هيكل المجلس وتشكيله وآليات عمله واختصاصاته، وقانون تنظيم عمله.

المشروع القومي للتنمية الأسرة المصرية

كما أشارت إلى المشروع القومى للتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فبراير 2022، للارتقاء بجودة حياة المواطن، الذي يتم من خلاله التكامل والتعاون والتنسيق بين العديد من الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ برامجه، وترتكز أهدافه في خفض معدلات الزيادة السكانية، وبالتالي يشعر المواطنون بعائد ما تقوم الدولة بتنفيذه من مشروعات، لافتة إلى جهود المجلس القومي للمرأة في ضوء المشروع القومي للتنمية الأسرة المصرية في دعم تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال العديد من البرامج والمبادرات، مثل برنامج الشمول المالي للمرأة ومجموعات الإدخار والإقراض الرقمي للسيدات في القرى بمختلف المحافظات، وبرنامج التثقيف المالي، وريادة الأعمال، والإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة.

كما أوضحت الدكتورة مايا مرسي أيضًا دور مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس الذي يعمل على تدريب السيدات في القرى والمراكز في مختلف محافظات الجمهورية على المنتجات الحرفية، مشيرة إلى أن المجلس لديه ما يقرب من 50 مشغلًا ووحدة إنتاجية في المحافظات، كما يعمل المجلس أيضًا على تسويق منتجات السيدات من خلال مساعدتهن على المشاركة في المعارض التي يتم تنظيمها.

كما يعمل المجلس على تدريب العديد من الوافدات إلى مصر من مختلف دول الجوار من خلال مشاغل المجلس؛ لمساعدتهن على تعلم حرفة لإنشاء مشروع صغير أو متناهي الصغير يُدر عليهن دخلاً يُحسِّن من مستوى معيشتهن وأسرهن.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أنه تم أيضًا الانتهاء من نموذج تجريبي لابتكار أول علامة تجارية جماعية للسيدات "التلّى شندويل" بمحافظة سوهاج بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، ودراسة حماية الملكية الفكرية لحرف تراثية في سيناء وسيوة.

على جانب آخر، أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى جهود مصر في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، التي يأتي من بينها جهود مصر للقضاء على ختان الإناث من خلال تغليظ عقوبة ختان الإناث وعقوبات رادعة تصل إلى السجن المشدد لمواجهة هذه الجريمة، كذلك مواجهة العنف السيبراني، والعنف الناتج عن استخدام وسائل التكنولوجيا واللذين يمثلان جريمة عالمية تواجهها النساء ليس في مصر فقط بل في جميع انحاء العالم، والذي يعوق مشاركة المرأة في الحياة العامة ووصولها إلى المواقع القيادية.

برنامج "نورة"

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى برنامج "نورة" الذي يأتي ضمن "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن برنامج "نورة" يقوم حاليًا بتدريب ثمانية آلاف "نورة"، في 18 قرية بمحافظتي سوهاج وأسيوط، وتم تخريج خلال الشهر الماضي ما يزيد على ١٠٠٠ "نورة" أكملن رحلة الـ٤٠ أسبوعًا، ونحلم بأن نصل إلى أول مليون "نورة" في كل محافظات مصر، مشيرة إلى أننا نعمل على دمج أهالي الفتيات أيضًا ضمن البرنامج لتغيير الفكر.

كما أشارت إلى تكليف رئيس الجمهورية للحكومة والمجلس القومي للمرأة خلال كلمته في احتفالية "المرأة المصرية والأم المثالية 2024" إلى إنشاء متحف المرأة المصرية لحفظ تراث المرأة المصرية وتوثيق تطوير تمكين المرأة على مدى العصور القديمة والحديثة.

من جهتها، ثمَّنت السفيرة هيرو مصطفى غارغ الجهود التي تبذلها مصر في دعم قضايا تمكين المرأة ودعم الإرادة السياسية لهذا الملف، مُعربة عن سعادتها بالشراكة القوية بين الجانبين والتي بدأت منذ زمن بعيد، مؤكدة دعم الولايات المتحدة لهذه الجهود وتعزيز التعاون مع مصر في هذا الصدد.