الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

غدًا.. المنظمة العربية ومركز الميزان يعلنان جهود توثيق شهادات ضحايا الحرب فى غزة

علاء شلبي
علاء شلبي

تعقد المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز ميزان لحقوق الإنسان، فلسطين، غدا السبت، المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتائج تقرير المرحلة الأولى من جهود البعثة المشتركة لتوثيق شهادات ضحايا جرائم الحرب في قطاع غزة.

وقال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنه من واجب 152 دولة طرفا في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها أن تتخذ تدابير دبلوماسية واقتصادية وأمنية لمنع الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة المحتل.

وأوضح "شلبي" أن فشل مجلس الأمن في الارتقاء لفرض الالتزام بالتدابير الاحترازية التي قررتها محكمة العدل الدولية في 26 يناير الماضي يرتب على أعضاء المجلس مسئولية المشاركة في الجريمة ويضع دماء الأطفال في غزة على أيديهم.

واستنكر "شلبي" تباطؤ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في التحرك لملاحقة الجناة في جرائم لا يحتاج العديد منها لتحقيق بفضل اعتراف الاحتلال بارتكابها، مشيرا إلى أن مصير المحكمة بات على المحك.

جاء ذلك في سياق مشاركته في فعالية بقصر الأمم المتحدة في جنيف، تناولت حماية المدنيين في النزاعات، والتي تأتي على هامش الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وعرض "شلبي" خلال الفعالية بعض أبرز الاستنتاجات التي توصلت إليها البعثة المشتركة لتوثيق شهادات الجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات جمهورية مصر العربية.

وأشار خلالها "شلبي" إلى توثيق حالات 86 جريحا في المرحلة الأولى، بينهم 79 من الأطفال والنساء، والمؤشرات التي تؤكد وقوع جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكات التهجير القسري والعقاب الجماعي واستخدام الأسلحة المحظورة، فضلا عن منع 33% من المساعدات المنقذة للحياة من الوصول.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان مركز ميزان البعثة المشتركة جرائم الحرب قطاع غزة

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

عاجل| "الأرصاد" تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

"ريان المصري".. إلى أين وصلت جهود إنقاذ الشاب العالق في بئر بالمنيا؟

"تعليم الإسكندرية" تكرم 150 طالبًا من حفظة القرآن الكريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «١- ٢»

ماجد حبته

جائزة بطل السلام

بيجاد سلامة

صهبان.. حسن سبانخ القرن الحادى عشر

مدحت بشاى

الولاية الثالثة.. واستكمال المشروع الثقافى

وائل لطفي

وسط البلد الجديدة

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

صور

تخفيضات وإقبال على السلع وكعك العيد

أجواء رمضان بحارة درويش

ليالى رمضان فى المعز

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت: نتنياهو يواصل الحرب فى غزة لإنقاذ نفسه

اليوم 182 للعدوان.. إسرائيل تواصل جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين بغزة قصفًا وتجويعًا

البيت الأبيض يدافع عن نقل 2000 قنبلة إلى إسرائيل