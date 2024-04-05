غدًا.. المنظمة العربية ومركز الميزان يعلنان جهود توثيق شهادات ضحايا الحرب فى غزة

تعقد المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز ميزان لحقوق الإنسان، فلسطين، غدا السبت، المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتائج تقرير المرحلة الأولى من جهود البعثة المشتركة لتوثيق شهادات ضحايا جرائم الحرب في قطاع غزة.

وقال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنه من واجب 152 دولة طرفا في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها أن تتخذ تدابير دبلوماسية واقتصادية وأمنية لمنع الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة المحتل.

وأوضح "شلبي" أن فشل مجلس الأمن في الارتقاء لفرض الالتزام بالتدابير الاحترازية التي قررتها محكمة العدل الدولية في 26 يناير الماضي يرتب على أعضاء المجلس مسئولية المشاركة في الجريمة ويضع دماء الأطفال في غزة على أيديهم.

واستنكر "شلبي" تباطؤ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في التحرك لملاحقة الجناة في جرائم لا يحتاج العديد منها لتحقيق بفضل اعتراف الاحتلال بارتكابها، مشيرا إلى أن مصير المحكمة بات على المحك.

جاء ذلك في سياق مشاركته في فعالية بقصر الأمم المتحدة في جنيف، تناولت حماية المدنيين في النزاعات، والتي تأتي على هامش الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وعرض "شلبي" خلال الفعالية بعض أبرز الاستنتاجات التي توصلت إليها البعثة المشتركة لتوثيق شهادات الجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات جمهورية مصر العربية.

وأشار خلالها "شلبي" إلى توثيق حالات 86 جريحا في المرحلة الأولى، بينهم 79 من الأطفال والنساء، والمؤشرات التي تؤكد وقوع جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكات التهجير القسري والعقاب الجماعي واستخدام الأسلحة المحظورة، فضلا عن منع 33% من المساعدات المنقذة للحياة من الوصول.