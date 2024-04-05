مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارًا يدعو لمحاسبة إسرائيل على جرائم حرب محتملة بغزة

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارًا يدعو لمحاسبة إسرائيل على جرائم حرب محتملة في غزة، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.

وقال مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان،: "14 ألف طفل فلسطيني قتلوا، ليسوا حماس وليسوا مقاتلين، و9 آلاف امرأة ليسوا حماس أو مقاتلين".

ما يقال حول تخزين الأسلحة بالمشافي كذبة

وأضاف خلال كلمته بمجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة، لمناقشة مشروع قرار يدعو لفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، أن ما يقال حول تخزين الأسلحة بالمشافي كذبة، وما حدث في مستشفى الشفاء وصمة عار على جبين المجتمع الدولي.