الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارًا يدعو لمحاسبة إسرائيل على جرائم حرب محتملة بغزة

مجلس حقوق الإنسان
مجلس حقوق الإنسان

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارًا يدعو لمحاسبة إسرائيل على جرائم حرب محتملة في غزة، حسبما أفادت قناة  "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.

وقال مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان،: "14 ألف طفل فلسطيني قتلوا، ليسوا حماس وليسوا مقاتلين، و9 آلاف امرأة ليسوا حماس أو مقاتلين".

 

ما يقال حول تخزين الأسلحة بالمشافي كذبة

وأضاف خلال كلمته بمجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة، لمناقشة مشروع قرار يدعو لفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، أن ما يقال حول تخزين الأسلحة بالمشافي كذبة، وما حدث في مستشفى الشفاء وصمة عار على جبين المجتمع الدولي.

مجلس حقوق الإنسان الامم المتحدة محاسبة إسرائيل جرائم حرب غزة

مواد متعلقة

المندوبة الأمريكية بمجلس حقوق الإنسان: سكان غزة مهددون بالمجاعة ويجب وقف إطلاق النار

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

"ريان المصري".. إلى أين وصلت جهود إنقاذ الشاب العالق في بئر بالمنيا؟

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

"مبطلتهاش حتى فى رمضان".. اعترافات "فتاة ليل" متهمة بنشر فيديوهات إباحية

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

اليوم 182 للعدوان.. إسرائيل تواصل جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين بغزة قصفًا وتجويعًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «١- ٢»

ماجد حبته

جائزة بطل السلام

بيجاد سلامة

صهبان.. حسن سبانخ القرن الحادى عشر

مدحت بشاى

الولاية الثالثة.. واستكمال المشروع الثقافى

وائل لطفي

وسط البلد الجديدة

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

صور

تخفيضات واقبال علي السلع وكعك العيد

أجواء رمضان بحارة درويش

ليالى رمضان فى المعز

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 182 للعدوان.. إسرائيل تواصل جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين بغزة قصفًا وتجويعًا

البيت الأبيض يدافع عن نقل 2000 قنبلة إلى إسرائيل

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة