تحالف الأحزاب المصرية ينعى الدكتور أحمد فتحى سرور

نعى المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا، السياسي والبرلماني الكبير والقدير الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي السابق.



وأكد المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، أن مصر بل والعالم فقد بوفاة الدكتور أحمد فتحي سرور رجلا من خير رجالات السياسة والبرلمان والقانون وله العديد من البصمات الهامة في المجال الدستوري والبرلماني.



وقدم المجلس الرئاسي خالص العزاء لأسرة الفقيد والأسرة البرلمانية والقانونية؛ داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتوفي القانوني الكبير الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، عن عمر يناهز 91 عامًا.

وأحمد فتحي مصطفى كامل سرور، هو رئيس مجلس الشعب المصري السابق منذ عام 1991، حيث تولّى هذا المنصب لـ21 عامًا على التوالي وحتى عام 2011.