السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

تحالف الأحزاب المصرية ينعى الدكتور أحمد فتحى سرور

أحمد فتحي سرور
أحمد فتحي سرور

نعى المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا، السياسي والبرلماني الكبير والقدير الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي السابق.


وأكد المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، أن مصر بل والعالم فقد بوفاة الدكتور أحمد فتحي سرور رجلا من خير رجالات السياسة والبرلمان والقانون وله العديد من البصمات الهامة في المجال الدستوري والبرلماني.


وقدم المجلس الرئاسي خالص العزاء لأسرة الفقيد والأسرة البرلمانية والقانونية؛ داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتوفي القانوني الكبير الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، عن عمر يناهز 91 عامًا.
وأحمد فتحي مصطفى كامل سرور، هو رئيس مجلس الشعب المصري السابق منذ عام 1991، حيث تولّى هذا المنصب لـ21 عامًا على التوالي وحتى عام 2011.

المجلس الرئاسي تحالف الأحزاب المصرية الدكتور أحمد فتحي سرور المجال الدستوري والبرلماني مجلس الشعب المصري

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