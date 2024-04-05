الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بقتل "سايس جراج" لسرقته إطار سيارة بالجيزة

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة في الجيزة بحبس 3 أشخاص بقتل سايس جراج لقيامه بسرقة إطار سيارة فى أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأدلى المتهمون باعترافات حول ارتكاب الواقعة لاكتشافهم قيام المجنى عليه بسرقة إطار خاص بسيارة أحد المتهمين من داخل مخزن ملك أحدهم كائن بدائرة القسم، وحال مشاهدتهم للمجنى عليه قاموا باصطحابه داخل سيارة "ملك وقيادة أحدهم" وتعدوا عليه بالضرب وتكبيل قدميه مُحدثين إصابته المنوه عنها فى محاولة للتوصل إلى الإطار المستولى عليه، وعند شعوره بحالة إعياء قاموا بوضعه داخل شنطة السيارة وإلقائه بمحل البلاغ. 

وانتقلت النيابة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان.

وأمرت النيابة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

كما أمرت نيابة الجيزة بعرض الجثة على الطب الشرعي، وإرسال بيان مفصل بالصفة التشريحية لمعرفة أسبابها.

وتلقى قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص "مقيد القدمين" وبه كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم بدائرة القسم.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن تحديد هوية المجني عليه سايس "له معلومات جنائية" مقيم بأحد الجراجات بدائرة القسم ؛ وأن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص مقيمين بذات الدائرة.

النيابة العامة الجيزة قتل سايس جراج إطار سيارة أكتوبر سرقة إطار مسرح الجريمة

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