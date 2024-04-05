الجمعة 05 أبريل 2024
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رياضة

إبراهيم نور الدين: فيتور بيريرا إضافة للتحكيم المصري.. وقرار اعتزالي عن قناعة

إبراهيم نور الدين
إبراهيم نور الدين

أشاد الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، بالدور الكبير الذي لعبه البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، في تطوير ملف التحكيم المصري منذ قدومه لتولي المهمة.

وقال إبراهيم نور الدين خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "النجوم في رمضان"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي:" فيتور بيريرا أضاف الكثير للتحكيم المصري منذ قدومه لتولي المهمة، وعلى مدار عام ونصف نجح في تطوير عناصر ومنظومة التحكيم المصري".

وأشار نور الدين: "نظام التصنيف أنصف الكثير من الحكام وفيتور بيريرا إضافة للكرة المصرية، ويجب الصبر على البرتغالي ولجنة الحكام ومحاسبتهم في النهاية، الحساب بالقطعة غير منطقي وليس منصفا إطلاقا وهو ما نراه خلال الفترة الأخيرة".

وأوضح الحكم الدولي: "قرار اعتزالي جاء عن قناعة وليس بسبب ابتعادي عن إدارة المباريات، واتخذت ذلك القرار لإفساح الطريق لزملائي، ودي سنة الحياة ولازم نسلم الراية للأجيال القادمة، وهدف لجنة الحكام الأساسي حاليا هو تواصل جميع الأجيال".

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