الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

جوتيريش: أدعو لتحقيق مستقل واتخاذ إجراءات ميدانية بشأن مقتل عمال الإغاثة فى غزة

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن إسرائيل اعترفت بالخطأ في الهجوم على عمال الإغاثة بغزة واستنكر الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية التي تسمح بتكرار الأخطاء.

ودعا "جوتيرش" خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، لتحقيق مستقل واتخاذ إجراءات ميدانية بشأن مقتل عمال الإغاثة في قطاع غزة.

ونوه الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل أحاطت الأمم المتحدة باعتزامها زيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

قطاع غزة إسرائيل الأمين العام للأمم المتحدة القاهرة الإخبارية الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية

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