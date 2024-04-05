الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

شريان القاهرة للعاصمة الإدارية.. تصوير جوى لمشروع مونوريل شرق النيل

مشروع مونوريل شرق
مشروع مونوريل شرق النيل

كشف أحدث تصوير جوي لمشروع مونوريل شرق النيل، آخر ما توصلت إليه أعمال المشروع القومي الذي يربط أحياء القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

ويقام المشروع بطول 56 كم موزع على 22 محطة من محطة الاستاد حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية.

مشروع قطار المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة

مشروع قطار المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر، ويتكون من خطين:

خط مونوريل شرق النيل: يربط بين مدينة نصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم.

خط مونوريل غرب النيل: يربط بين مدينة السادس من أكتوبر الجديدة ومدينة الجيزة بطول 42 كم.

مميزات مشروع قطار المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة

يسهل التنقل بين مختلف مناطق العاصمة الإدارية الجديدة

يساعد على تقليل الازدحام المروري

يسهم في تحسين جودة الهواء

يُوفر فرص عمل جديدة

مشروع مونوريل شرق النيل
مشروع مونوريل شرق النيل
مشروع مونوريل شرق النيل
مشروع مونوريل شرق النيل
مشروع مونوريل شرق النيل
مشروع مونوريل شرق النيل
مشروع مونوريل شرق النيل
مشروع مونوريل شرق النيل
مشروع مونوريل شرق النيل
مشروع مونوريل شرق النيل
مشروع مونوريل شرق النيل
مشروع مونوريل شرق النيل
مشروع مونوريل شرق النيل
مشروع مونوريل شرق النيل
مشروع مونوريل شرق النيل
مشروع مونوريل شرق النيل
مشروع مونوريل شرق النيل
مشروع مونوريل شرق النيل
مشروع مونوريل شرق النيل
مشروع مونوريل شرق النيل
مشروع مونوريل شرق النيل

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