أكسيوس: إسرائيل أبلغت أمريكا بأنها سترد بقوة على أى هجوم إيرانى

أفاد موقع "أكسيوس"، أمس الخميس، بأنّ إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنّه إذا شنّت إيران هجومًا من أراضيها، فسيكون هناك رد فعل قوي منّا، وسيأخذ الصراع الحالي إلى مستوى آخر.

ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين القول إنّ الجيش في حالة تأهّب قصوى، وألغى جميع عطلات نهاية الأسبوع لجنوده تحسبّا لهجوم إيران.

كما نقلت عن مسؤول إسرائيلي القول، إنّ وزيريّ الدفاع الإسرائيلي والأمريكيّ ناقشا الردّ الإيراني على استهداف قنصليّة طهران في العاصمة السورية دمشق.

كما ذكر أنّ وزيريّ الدفاع الإسرائيلي والأمريكي ناقشا كيفيّة التنسيق بشكل أفضل، والاستعداد لجميع السيناريوهات.