أحداث الحلقة 25 من "حق عرب"... العوضى يتعافى من المواد المخدرة فى وقت قياسى بفضل عائلته

“ أنا من غيركم ولا حاجة وجميلكم فوق دماغي وعمري ما هنسي وقفتكم جمبي وأنكم سبب في إن وقفت علي رجلي من تانى،” بهذه الكلمات قالها عرب السويركي لأسرته، والذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي في أحداث الحلقة 25 من مسلسل حق عرب.

وترد عليه المعلمة صباح الجياش قائله: كلنا أهلك وناسك يا عرب ودا واجب علينا والحمد لله انك قدرت تتعافي في وقت قياسي.

ثم طلب منها عرب الاشتراك معه في مخزن الخشب قائلا: كفاية اسمك معايا، اسمك سيف عند التجار ".

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.