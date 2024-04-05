الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بلدتى فحمة وعرابة جنوب جنين

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، بلدتي فحمة وعرابة وكثفت من تواجدها العسكري جنوب جنين.

 

وقالت مصادر محلية لوكالة وفا الفلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة فحمة ونشرت فرقة مشاة في شوارعها، وشنت حملة تفتيش واسعة وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبث بمحتوياتهما، عرف من أصحابها نضال نواصرة.

 

كما اقتحمت تلك القوات بلدة عرابة وسيرت ألياتها في شوارع البلدة في خطوة استفزازية، بينما كثفت من تواجدها في محيط قرى وبلدات يعبد، والزبابدة، وكفر راعي، وجبع، وصانور.

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