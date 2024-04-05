أحداث الحلقة 25 من "حق عرب".. العوضى يتخلص من المواد المخدرة

شهدت أحداث الحلقة 25 من مسلسل حق عرب، إصرار عرب السويركي والذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي علي الإعفاء من المواد المخدرة والتخلص من السموم في جسده بإلقائها في حوض المطبخ.

وذلك بعدما تذكر عندما دفع والدته أرضا عندما حاولت منعه من تناول المواد المخدرة وهو يقول لها “ خلاص هدوني وكسروني وصحتي وعافيتي راحت ” وشجعته والدته قائلة: أصلب طولك يا عرب وخليك راجل ابن راجل وأرجع عرب السويركي".

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.