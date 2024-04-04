مسلسل "بقينا اتنين" ملخص أحداث الحلقة التاسعة 9

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير ورانيا يوسف التي عرضت، أمس الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة والشيقة أبرزها دخول “أدهم” الذي يجسد دوره الفنان شريف منير علاقة عاطفية جديدة.

مسلسل بقينا اتنين ملخص أحداث الحلقة 9

وشهدت الحلقة 9 من مسلسل بقينا اتنين محاولات عديدة من قبل ياسمين التي تجسد دورها الفنانة رانيا يوسف زوجة “أدهم” الذي يجسد دوره الفنان شريف منير أن تخرج من دور الاكتئاب الذي اصابها عقب انفصالها وترددت علي المعالج النفسي الخاص بها لتحكي له معاناتها.

وحاولت ميمي جمال الصلح بين ادهم وياسمين لكن محاولاتها بائت بالفشل خاصة بعد ما ذهبت الي ادهم داخل الفندق.

واكتشفت مروة عبد المنعم التي تجسد دور ريكو خيانه زوجها لها وقامت بمواجهته وطردة من المنزل هو ووالده.

وفي المشاهد الأخيرة ظهر نجل خالة ياسمين وطلب منها الارتباط، لكنها رفضت وقالت له انها مازالت تحب ادهم.

مسلسل بقينا اتنين موعد عرض الحلقة التاسعة

تعرض الحلقة 9 من مسلسل بقينا اتنين اليوم الخميس عقب أذان المغرب مباشرة.

مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة

الحلقة الثامنة من مسلسل بقينا اتنين تعرض عبر قناة CBC DRAMA في تمام الساعة السادسة والربع مساء.

فيما تعرض الحلقة السابعة من عبر قناة CBC العامة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف منتصف الليل.

كما تعرض حلقات مسلسل بقينا اتنين عبر منصة WATCH IT الرقمية مقابل اشتراك مادي.

قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين تدور أحداثه حول 15 حلقة فقط في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول العمل قصة إمرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها بعد علاقة زوجية استمرت لمدة 25 عاما ولكنها توترت بسبب حالة الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

و"بقينا اتنين" يشارك في بطولته بجانب كل من الفنان شريف منير، والنجمة رانيا يوسف نخبة من نجوم الفن وهم كل من مروة عبد المنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، ياسر الطوبجي، ونبيل علي ماهر، ويوسف عثمان والفنان الراحل طارق عبد العزيز.

مسلسل بقينا اتنين من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.