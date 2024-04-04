حرام فى هذه الحالة.. حكم زيارة القبور فى عيد الفطر 2024

تبقى أيام قليلة على غرة شهر شوال واستقبال عيد الفطر، ومن المعتاد أن يقوم المسلمون بزيارة القبور في العيد لقراءة الفاتحة لأرواح الموتى، وتكثيف السؤال عبر منصات البحث بخصوص حكم زيارة القبور في العيد، ويقدم “الدستور” تفصيلًا حول ما أعلنته دار الإفتاء بشأن ذلك.

حكم زيارة القبور في عيد الفطر 2024

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن زيارة المقابر جائزة في جميع الأوقات؛ لأن الأمر بها جاء عامًا، وتزيد قيمتها في الأيام المباركة التي يُفضل فيها الاقتراب من الله تعالى، مثل أيام العيدين.

وتؤكد الدار على أهمية الزيارة في تعزيز الروابط العائلية والدعاء للموتى بالرحمة والمغفرة، مع التحذير من استخدام ألفاظ جاهلية أو الاعتراض المنهي عنهما.

زيارة القبور حرام في هذه الحالة

أكد أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن زيارة القبور في يوم العيد تعتمد على نية الإنسان، حيث يمكن أن تكون جزءًا من فرحة العيد ومن بين الأعمال الصالحة.

وأشار إلى أنه إذا كانت الزيارة تأتي من نية صالحة للبر والإحسان، فلا مانع منها، ولكن الذي يذهب للقبور اعتراضًا على مقدرة الله، فهذا غير مقبول.

وأوضح أيضًا أن هناك أحاديث تستحب زيارة القبور في يوم الجمعة، وهو يوم العيد، خاصةً زيارة قبور الوالدين، ويعتبر ذلك نوعًا من البر والإحسان لهما.

حكم زيارة القبور للمرأة الحائض

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه يجوز للمرأة، بما في ذلك الحائض، زيارة القبور للعظة والدعاء للمتوفي، بثلاثة شروط.

وفيما يتعلق بحكم زيارة القبور للمرأة الحائض، أوضح المركز أنه في حال رغبت المرأة في زيارة القبور أثناء فترة حيضها، يجوز لها ذلك استنادًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا؛ فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ"، مع الالتزام بالآداب الشرعية وعدم مزاحمة الرجال أو إحداث أمر منهي عنه كالنواح.

الدعاء للمتوفى في عيد الفطر المبارك

• اللهم في هذا العيد إجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.

• اللهم اجعل الراحلين إليك في ظل ظليل.

• اللهم اجعل عن يمينه وعن شماله نورا حتى تبعثه آمنًا مطمئنًا.

• اللهم ارحمه واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة.

• اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين.

• في يوم العيد اللهم ارحم من غابوا غيابا أبديا، اللهم ابعث لهم نورًا إلى يوم يبعثون.

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