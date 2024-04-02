مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 23.. يحيي يبلغ ياسين باتهام النيابة فى مقتل خادمة

شهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل بيت الرفاعي الذي يعرض عبر قناة ON ومنصة “واتش إت” من إنتاج الشركة المتحدة مقابلة يحيي لياسين وابلاغه بان النيابة اتهمته فى مقتل الخادمة نسمة.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 23

كما أخبر يحيي ياسين بانه وجد مكتب للعمل بالمحاماة وانه سيتقدم للالتحاق بنقابة المحامين.

كما شهدت الحلقة مقابلة فاروق لرقية واخبارها بطلب ناهد اخبار الجميع بانها والدته، إلاّ أن رقية نصحته بعدم فعل ذلك معللة بأنه كبير عائلة الرفاعى.

شهدت أحداث الحلقة 22 من مسلسل بيت الرفاعى حضور الشرطة الى منزل فاروق وطلبهم اصطحابه رفقتهم، وبسؤال والدته للضابط عن سبب ذلك أوضح بأن ذلك بخصوص قضية قتل، كما شهدت الحلقة طلب هند من ياسين السفر خارج البلاد رفقتهم ونجلتهم.

مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة والعشرون

يعرض مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 24، بطولة النجم أمير كرارة على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالاحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و“فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

“بيت الرفاعي” بطولة كل من أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.