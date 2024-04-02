ملخص مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 8: مروان يخشى أن يفقد عمر بإنكار نسبه

بدأ منذ قليل العرض الأول للحلقة الثامنة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين، والذي يعرض خلال الساعات القادمة على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2024.





أحداث الحلقة 8 من مسلسل بدون سابق إنذار

بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين، يوضح مروان والذي يلعب دوره الفنان آسر ياسين السر وراء رفضه لانكار النسب عن عمر، لأنه يخشي أن يفقده، أو تأخذه منه الدولة، لانه لم يعد والده إلا أنه المحامي يخبره أن ذلك الإجراء ليس أكيد خاصًة في حال رغبته الاحتفاظ بالطفل.

مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض الحلقة 8

تعرض الحلقة الثامنة من مسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc.

تعرض الحلقة الثامنة مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل

ويعرض مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان آسر ياسين على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.

مسلسل بدون سابق انذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC و DMC drama، ومنصة watch it، طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

قصة مسلسل بدون سابق انذار

تدور أحداث مسلسل "بدون سابق إنذار" حول "آسر ياسين" بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهما رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقعا غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقرران فورا إجراء عملية.

أبطال مسلسل بدون سابق انذار

يتكون فريق عمل مسلسل "بدون سابق إنذار" من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل "بدون سابق إنذار" من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن إنتاج محمد مشيش.