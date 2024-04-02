الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

بعد تصدره التريند.. معلومات لا يعرفها الجمهور عن أحمد العوضي

أحمد العوضي
أحمد العوضي

يلعب الفنان أحمد العوضي، دور البطولة في مسلسل حق عرب، والذي تدور أحداثه في إطار درامي، والذي ينافس بقوة في ماراثون الدراما الرمضانية 2024، ويعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتصدر التريند خلال الأيام الماضية بعد تصاعد أحداث العمل الدرامي.

بدأ الفنان أحمد العوضي رحلته الفنية عن طريق الصدفة، ودربه الفنان نور الشريف، وفي أول أعماله السينمائية لم يأخذ أجرا لأنه خلال التمثيل كسر السيارة.


أحمد العوضي كان يرى أنه يذهب للعمل ويكسب المال من أجل أن يعيش حياة مترفه، وحينما كان يشعر بالغضب كان يلعب البوكس من أجل أن يخرج طاقة الغضب التي يشعر بها.
 


 

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أحمد العوضي “حق عرب” الشركة المتحدة رمضان رمضان 20 رمضان 2024 أنور الشريف التمثيل

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