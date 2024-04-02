الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 8.. مروان وأسرته يحتفلون بعيد ميلاد عمر

مسلسل بدون سابق إنذار
مسلسل بدون سابق إنذار

بدأ منذ قليل، عرض الحلقة الثامنة من  مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين، عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2024.
 

مسلسل بدون سابق إنذار.. عرض الحلقة الثامنة بعد قليل

مسلسل بدون سابق انذار لـ اسر ياسين ملخص الحلقة 7


أحداث الحلقة 8 من مسلسل بدون سابق إنذار

احتفل “مروان” الفنان آسر ياسين، مع زوجته “ليلى” الفنانة عائشة بن أحمد، ووالدته نهال عنبر بعيد ميلاد عمر ابنه بعد أن تحسنت حالته وانتقل لتلقي العلاج في المنزل.

مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض الحلقة 8

تعرض الحلقة الثامنة من مسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc.

تعرض الحلقة الثامنة  مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل 

ويعرض مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان آسر ياسين على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.

مسلسل بدون سابق انذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة 

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC و DMC drama، ومنصة watch it، طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

 

قصة مسلسل بدون سابق انذار

تدور أحداث مسلسل "بدون سابق إنذار" حول "آسر ياسين" بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهما رأسًا على عقب.

بعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقعا غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقرران فورا إجراء عملية.

 

ابطال مسلسل بدون سابق انذار

يتكون فريق عمل مسلسل "بدون سابق إنذار" من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل "بدون سابق إنذار" من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن إنتاج محمد مشيش.

 

 

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