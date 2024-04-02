برلمانية: تنصيب الرئيس السيسى لولاية جديدة بمثابة استكمال للإنجازات

قالت الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، إن تأدية الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لبدء ولاية جديدة هو بمثابة الإعلان عن بدء مرحلة جديدة من العمل والبناء، واستكمال الإنجازات التي تمت خلال الـ10 سنوات الماضية، مؤكدًا أن مصر اليوم بدأت مرحلة جديدة من الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

أداء اليمين الدستورية

وهنأت النائبة شيماء نبيه، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية اليوم وبدء فترة رئاسية جديدة، مؤكدة أنها ستكون فترة لاستكمال الإنجازات وجني ثمار عمل السنوات الماضية، مشيرا إلى أن مصر في عهد الرئيس السيسي، أصبحت دولة قوية لها استقلالية في القرار وثقلها الإقليمي والدولي، وأصبحت سياستها الخارجية منفتحة على الجميع، مشيدة بموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للتهجير القسري.

وأكدت أن ملف الحماية الاجتماعية كأحد الملفات المهمة التي حظيت باهتمام كبير من أجل توفير حياة كريمة لمحدودي الدخل كبرنامجي "تكافل وكرامة"، وتابعت قائلة: والمبادرة الأعظم مبادرة حياة كريمة لتوفير حياة كريمة لأهالينا في الريف والقرى والصعيد، ومبادرة 100 مليون صحة وغيرها، وكذلك مبادرة دعم صحة المرأة للكشف عن الأورام، إلى جانب مبادرة فحص المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين والأطفال حديثي الولادة، وطلاب المدارس والكشف عن الأمراض الوراثية والرعاية الصحية لكبار السن، كما شهد قطاع الصحة تطويرا غير مسبوق.

وأشارت إلى أن مصر شهدت طوال الـ10 سنوات إنجازات غير مسبوقة في كل المجالات، سواء في القضاء علي العشوائيات وملف الإسكان الاجتماعي وغيرها، وكذلك أصبح لدى مصر شبكة بنية تحتية غير مسبوقة جعلت مصر دولة جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن مصر ستشهد خلال الـ 6 سنوات المقبلة استكمال مرحلة البناء والتنمية.