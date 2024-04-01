الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رسائل المواطنين للرئيس السيسي.. رضا صقر: الولاية الجديدة بمثابة تحدٍ جديد أمام الدولة المصرية

المستشار رضا صقر
المستشار رضا صقر

أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ستكون بمثابة تحدٍ جديد أمام الدولة المصرية ، لترجمة العمل الشاق والدؤوب الذي استمر على مدار 10 سنوات، إلى نجاحات على مستوى آخر، يشعر فيه المواطن بتحسن أحواله المعيشية، لاسيما وأنه تحمل الكثير في ظل ما قامت به الدولة من مشروعات ضخمة ؛ من أجل تحويل مصر لدولة عصرية حديثة.

وأضاف "صقر"، أن الولاية الجديدة  للرئيس عبد الفتاح السيسي، سوف تكون حصادًا لما زرعته مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية، معربًا عن أمله في أن تتهيئ الأوضاع الإقليمية والعالمية لتساعد القيادة السياسية على تجاوز تحديات المرحلة المقبلة.

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