رسائل المواطنين للرئيس|مصطفى أبو زيد: زيادة معدلات النمو والصادرات ودعم الاحتياطى النقدى

قال د.مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الولاية الجديدة للرئيس السيسى تبدأ بعد أيام قلائل وفصل جديد فى عمر الوطن من البناء والعمل والاجتهاد والصبر على الازمات والثبات فى المواقف وسط عالم ملئ بالصراعات السياسية والمتغيرات الاقتصادية والتى تلقى بظلالها على الاقتصاد المصرى بشكل مباشر وغير مباشر.

أضاف أبوزيد، لـ"الدستور"، أنه خلال العام الماضى شاهدنا ذروة الأزمة الاقتصادية التى مر بها الاقتصاد المصرى من تراجع فى التدفقات الدولارية ونقص فى السيولة الدولارية وعدم استقرار سوق الصرف ولكن الدولة المصرية لم تقف مكتوفى الايدى حيث كان هناك نتاج سنوات من الجهد والعطاء والتنمية فى كل ربوع الجمهورية منذ ان بدأ الاقتصاد المصرى رحلة الاصلاح الاقتصادى فى نوفمبر 2016 حيث ان تلك الرحلة ونتائجها كان لها انعكاس ايجابى على قدرة الاقتصاد المصرى فى التصدى لتداعيات جائحة كورونا وسلاسل الامداد والطاقة والازمة الروسية الاوكرانية والقدرة ايضا على التعاطى مع الازمة الاقتصادية الاخيرة.

وتابع "اعتقد أن الرئيس السيسى فى ولايته الجديدة ستكون اولى اولوياته هى الحفاظ على استدامة الاقتصاد المصرى فيما يتعلق بتحقيق نمو اقتصادى وتراجع فى عجز الموازنة العامة للدولة وتراجع نسبة الدين العام للناتج المحلى الاجمالى عبر تغيير حقيقى فى هيكل الاقتصاد المصرى فى زيادة مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الناتج المحلى الاجمالى ما ينعكس على زيادة الصادرات المصرية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشر الى جانب التركيز من جانب الرئيس على زيادة حجم الاستثمار الاجنبى المباشر لما له من اهمية بالغة فى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى عبر زيادة حصيلة التدفقات الدولارية واقامة مشروعات انتاجية تساهم فى تلبية احتياجات السوق المصرى وتحسين النظرة الخارجية لمناخ الاستثمار فى مصر مما ينعكس على تقارير المؤسسات الدولية بالايجاب مما يعزز من ثقة المستثمرين.

وأشار مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية إلى أن اهم الملفات من وجهة نظره سيكون لها الاولوية على طاولة الرئيس بالولاية الجديدة هى زيادة الانتاج عبر الاستثمار الوطنى والاجنبى لان الانتاج يعنى زيادة معدلات النمو والتشغيل والصادرات ودعم الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى بجانب استخدام العلاقات القوية والمترابطة والتى قام بها الرئيس طيلة السنوات الماضية فى تعزيز وتطور العلاقات والشراكات مع كافة دول العالم فى إطار الدبلوماسية الاقتصادية يأتى فى مصلحة الاقتصاد المصرى والدولة المصرية.