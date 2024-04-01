رسائل المواطنين للرئيس السيسي.. هبة واصل: اقتصاد جديد ومختلف لمصر خلال الفترة الرئاسية المقبلة

قالت الدكتورة هبة واصل مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، والأمين العام لحزب المصريين الأحرار ورئيس اللجنة الاقتصادية، إن جودة وفاعلية الإنفاق خلال المرحلة القادمة هى التى ترسم مستوى وحجم النمو والتنمية الاقتصادية ومن ثم الاجتماعية وبطل النجاح سيكون رأس المال البشرى المصرى جنبا إلى جنب مع القيادة السياسية.

وأضافت واصل فى تصريح لـ"الدستور" أن القيادة السياسة قد وضعت خارطة طريق لسياسة جديدة للاستثمار بمصر وفعاليتها من عدمه تقف على حسن استخدام الموارد وتعظيم الاستفادة منها وعلى رأس الموارد هو المورد البشرى ومن ثم فقط حان الوقت للإنفاق بجودة وفاعلية على التعليم والصحة وقبل الإنفاق يتوجب الوقوف على حسن اختيار من يدير المنظومة لتكون النتائج أكثر إيجابية والعمل على غرار النهج الصينى.

وتابعت: "فما استطاعت أن تفعله القيادة السياسية فى الملف الاقتصادى وما قدمه المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى عبر جولتيه الأولى والثانية يعد بمثابة خطوات تاريخية وغير مسبوقة لان الأزمة الاقتصادية العالمية كان لها تأثير كبير على الاقتصاد المصرى وما تم من صفقة رأس الحكمة وغيرها من الصفقات الجارى إبرامها خلال عام ٢٠٢٤ سيعيد قواعد وترتيب القوة الاقتصادية العالمية.

كما أشادت واصل بالخطوات التى أخذها البنك المركزى المصرى فى اجتماعه الأخير المنعقد بتاريخ ٦ مارس لعام ٢٠٢٤ لدعمه لخارطة الطريق الاستثمارية ومالها من جنى لثمار قرارات اقتصادية بدأت بخطة تطوير البنية التحتية.

وتتوقع الدكتورة هبة واصل، اقتصاد جديد ومختلف لمصر خلال الفترة الرئاسية القادمة بجهد وتعاون الشعب المصرى الذى تعتبره القيادة السياسية رأس مالها الذهبى، متابعة: “سنتابع ونقيم الأحداث معكم عبر مراحل التطور والتطوير المختلفة”.

كما شددت واصل على أهمية الانتقاء الجيد للحكومة فى المرحلة القادمة لتكون قائمة على الخبرة العلمية والعملية معا ليكون هناك نتائج سريعة فاعلة وفعالة، كما شددت على اهتمام النواب بدورهم من حيث الدور التشريعى والرقابى والمراجعة الجيدة للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة قبل توجيه الانتقاد للحكومة.