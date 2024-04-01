"المصريين الأحرار" يزور سفارة روسيا للتهنئة بفوز بوتين وبحث تعزيز التعاون

زار وفد من حزب "المصريين الأحرار"، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، اليوم الإثنين، سفارة جمهورية روسيا الاتحادية بالقاهرة، حيث التقى السفير جورجي بوريسينكو سفير روسيا لدى القاهرة، للتهنئة بفوز الرئيس فلاديمير بوتين، وبحث سبل التعاون المشترك.

رحب السفير بوريسينكو بحرارة بزيارة وفد الحزب، تحت قيادة النائب الدكتور عصام خليل، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية الروسية، وأنها سوف تشهد المزيد تحت قيادة رئيسى البلدين، ودور الحكومات في التعاون.

وأضاف: إن روسيا تحرص على التعاون المستمر مع الشركاء على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية، وأنتم في (المصريين الأحرار) حزب سياسي يسهم في المزيد من تعزيز الشراكة.

وتطرق الحديث عن المشروعات الروسية، من بينها المنطقة الصناعية الروسية داخل مصر، وتعظيم أوجه الاستفادة منها لخدمة البلدين الصديقين وما ينعكس بالنفع على المواطنين، وتناول مجريات الساحة العالمية وفي القلب منها الأزمة الفلسطينية.

وتقدم رئيس حزب "المصريين الأحرار" بخالص التهاني بمناسبة فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معربّا عن تمنيات الحزب باستمرار ازدهار ونجاح الدولة الروسية الصديقة.

كما أعرب الدكتور خليل عن خالص العزاء والمواساة في ضحايا الحادث الإرهابي في محيط موسكو، منددا بهذه الأعمال الشنيعة التي تهدف بالأساس لمحاولات تعطيل مسار نجاحات الدول القوية.

أهمية وجود مصر كعضو فى تجمع "بريكس"

أكد رئيس حزب "المصريين الأحرار" عمق العلاقات المصرية الروسية ووصولها للعهد الذهبي في ضوء التعاون الراهن برعاية الرئيسين، مشيرًا إلى أهمية وجود مصر كعضو في تجمع "بريكس" التي ترأسه روسيا هذا العام.

وتناول حديث الدكتور خليل تعظيم سبل التعاون المشترك على كافة الأصعدة، من التبادل الثقافي والحزبي والشبابي إلى تعزيز الاستثمارات الروسية في الدولة المصرية، خاصة بعد توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة السبل للتيسير والتسهيلات.

وتطرق الدكتور خليل للحديث عن الجهود المصرية الرامية لفتح شراكة استراتيجية طموحة مع الدول الصديقة، وتهيئة المناخ لأفضل مراحل الاستثمار والتبادل التجاري والصناعي وغيرها.

ورافق رئيس الحزب في الزيارة كل من: إسلام الغزولي، نائب رئيس الحزب للشئون السياسية وعضو المكتب السياسي، الكاتب الصحفي ريمون ناجى، عضو المكتب السياسي ورئيس المركز الإعلامي، وتأتي تلك الزيارة في إطار حرص حزب "المصريين الأحرار" على تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة، وتفعيل التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، لما يخدم شعوب الدولتين.

وفي نهاية اللقاء المثمر، قدم النائب الدكتور عصام خليل درعًا إهداء من الحزب للتهنئة والتقدير إلى سفير روسيا بالقاهرة.